Sviene e si sveglia con i vesitit laceri

È tutto da chiarire quello che è accaduto a una ragazza di 19 anni nella notte tra Pasqua e Pasquetta ad Arbizzano, frazione di Negrar, nell'hinterland veronese. La giovane, reduce di una serata in discoteca, dopo un blackout di circa un'ora di cui non ricorda nulla si è risvegliata nel campo di fronte al locale, piena di graffi, ferite e con i vestiti strappati. La giovane ricorderebbe soltanto di aver intravisto, una volta sveglia, le sagome di tre persone allontanarsi a bordo di un'automobile. La ragazza è stata successivamente soccorsa da alcuni amici che l'hanno riaccompagnata a casa, poi la ragazza è stata portata dapprima all'ospedale di Negrar e poi in quello più attrezzato del quartiere Borgo Trento di Verona.

Sono in corso accertamenti sanitari per capire prima di tutto se la giovane sia stata vittima di violenze o comunque abbia avuto rapporti sessuali, e se abbia assunto, volontariamente o costretta, droghe. Il sospetto più fondato è che alla ragazza possa essere stata somministrata la cosiddetta «droga dello stupo». La ragazza ricorda di aver bevuto una Redbull ma non è detto che qualcuno non sia riuscito a introdurre nella bibita il GHB, che è incolore e insapore. Sull'episodio è stata sporta denuncia e ora investigano i carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese e della stazione di San Pietro in Cariano.

Gli organi di informazione del veronese hanno raccolto l'appello della mamma della diciannovenne a chiunque possa fornire informazione su quello che potrebbe essere successo dopo le 3,30 in quel luogo piuttosto isolato: «Vi prego, chiunque abbia visto o sentito qualcosa mi contatti», ha detto la donna.

I gestori della discoteca da cui la diciannovenne era uscita, l'Hangar 18, si sono messi a disposizione delle forze dell'ordine per chiarire che cosa possa essere successo quella notte. Il titolare del locale è stato sentito dai carabinieri.

Sui social la discoteca ha assicurato che «lavoriamo ogni sera per creare un ambiente sicuro, protetto, dove chiunque possa divertirsi con serenità. Purtroppo ciò che accade all'esterno può sfuggire al nostro controllo diretto».