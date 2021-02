"Noi, Euro, Italia e Germania" I segreti delle parole di Draghi

“Che sia stata o meno un’operazione di 'palazzo', l’opinione pubblica non la sta affatto disapprovando”. È questa la conclusione di uno studio condotto dai sondaggisti Alessandro Amadori e Maria Cristina Pasquali a partire da una rilevazione dell'Istituto Piepoli.

In base a questa rilevazione statistica il premier dimissionario Giuseppe Conte risulta avere un gradimento leggermente superiore a Mario Draghi, ma di un solo punto percentuale (62 a 61). Il consenso per l'ex governatore della Bce, però, è distribuito in maniera più uniforme tra i vari schieramenti. 'L'avvocato del popolo', infatti, ha un apprezzamento molto basso tra gli elettori di centrodestra (appena il 25%), mentre per Draghi è del 56%. Ma non solo. Anche tra coloro che votano M5S le percentuali sono elevate (75% per Conte e 58% per Draghi). La cosa veramente sorprendente è che il 65% degli elettori di centrodestra ritiene giusto che, in questo momento di emergenza economico-sanitaria, lo schieramento nel quale si riconoscono dovrebbe “ appoggiare la creazione di un nuovo Governo istituzionale senza dover andare a nuove elezioni”.

Amadori e Pasquali hanno analizzato la comunicazione del premier incaricato attraverso le tecniche di “text and sentiment analysis” con cui si “conta” la frequenza delle parole e la loro valenza positiva o negativa. Prendendo in considerazione i discorsi di Draghi del periodo in cui era governatore della Bce (2011 -2016), i due studiosi hanno notato le personalità da lui più citate sono 10 economisti, 7 politici, 4 filosofi, 4 religiosi e 2 “altri”. Si tratta perlopiù di uomini, di nazionalità tedesca, americana, francese e italiana con una cultura prevalentemente anglo-sassone. Tra questi troviamo l'economista keynesiano e mentore Federico Caffè, il sociologo e teorico della “società liquida” Zygmunt Bauman, il premier inglese Winston Churchill, lo scienziato Galileo Galilei, il presidente americano Abraham Lincoln e il premio Nobel Paul Krugman.