Il Vietnam dei russi

Il Regno Unito installerà presto un sistema di difesa antimissili in Polonia: lo ha annunciato il ministro britannico della Difesa, Ben Wallace, al termine dell'incontro con il suo omologo polacco, Mariusz Blaszczak. L'obiettivo, ha spiegato Wallace, è aiutare Varsavia a proteggere il suo spazio aereo contro una eventuale aggressione russa. «Posso annunciare che abbiamo deciso di installare in Polonia Sky Sabre, sistema di difesa aerea a medio raggio, dispiegando un centinaio di persone», ha affermato Wallace sottolineando che la Polonia «ha sulle sue spalle una grande parte del fardello delle conseguenze di questa guerra» in Ucraina. Wallace non ha fornito una data per l'installazione del sistema.

Il Regno Unito dispiegherà dunque in Polonia un centinaio di uomini e il sistema missilistico di difesa aerea Sky Sabre. Consegnato all'esercito britannico lo scorso anno, Sky Sabre è un avanzato sistema missilistico terra-aria in grado di distruggere caccia e missili in arrivo; secondo gli sviluppatori che lo hanno messo a punto, è in grado di colpire un oggetto delle dimensioni di una palla da tennis che si muove più velocemente della velocità del suono. Dopo l'incontro con il suo omologo polacco, Wallace ha spiegato che è fondamentale «garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco da qualsiasi ulteriore aggressione da parte della Russia».

Gli alleati occidentali hanno già fornito all'esercito ucraino circa 17.000 missili autoguidati leggeri a spalla che sono diventati l'arma preferita nella guerra di terra.

Questi vengono utilizzati con grande efficacia per distruggere i veicoli corazzati a distanza ravvicinata. Biden ha detto che Washington invierà altri 2.000 missili Javelin in Ucraina. Pistole, munizioni, giubbotti antiproiettile. Le nuove disposizioni sulle armi statunitensi includono anche 7.000 altre armi anti-corazza, migliaia di mitragliatrici, fucili e lanciagranate, 20 milioni di proiettili di munizioni per armi leggere conformi agli standard russi e Nato e 25.000 set di giubbotti antiproiettile ed elmetti. Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi di difesa missilistica a lungo raggio e droni kamikaze Switchblade, consentendo alle forze di Kiev di difendersi meglio dagli aerei e dalle armature russe a distanza. L'annuncio arriva a poche ore dall'intervento del presidente ucraino Zelensky al Congresso degli Stati Uniti. La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha detto che è un «privilegio» per il Congresso americano ascoltare il discorso del presidente ucraino, che all'inizio di marzo è intervenuto al Parlamento europeo, la scorsa settimana a quello britannico e ieri a quello canadese. Il senatore repubblicano, Rob Portman, ha definito il presidente ucraino una «fonte di ispirazione ed una delle rare figure che effettivamente possono aiutare a cambiare il corso della storia».