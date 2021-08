Dopo mesi di trattative è infine arrivata la conferma sul nome del candidato sindaco di Latina per il centrodestra, ossia Vincenzo Zaccheo. Ragioniere, funzionario provinciale, il 74enne ha già ricoperto l'incarico di primo cittadino della località pontina: la prima volta è stata nel 2002, quando era stato eletto sindaco al primo turno con il 64,9% dei voti, la seconda nel 2007, anno in cui aveva ricevuto la riconferma dopo il ballottaggio. Il 15 aprile 2010 la sfiducia da parte del consiglio comunale dopo essere finito al centro di un caso mediatico.

Sostenuto dai partiti del centrodestra, Zaccheo ha quindi deciso di sfidare alle prossime elezioni amministrative di ottobre il sindaco uscente Damiano Coletta. A fare il suo nome agli alleati della colazione sarebbe stato il leader della Lega Matteo Salvini.

Il comunicato

" Vincenzo Zaccheo è il candidato sindaco del centrodestra per Latina ", è quanto si legge nella nota congiunta di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Cambiamo-Coraggio Italia, Udc e Rinascimento (partito di Vittorio Sgarbi). "Latina merita di tornare ad essere protagonista nel panorama provinciale, regionale e nazionale. Un processo gravoso di cui Zaccheo, insieme al vicesindaco espressione di FdI e ad una squadra competente e volta al rinnovamento, incarna - grazie alla sua esperienza e preparazione - il giusto mix tra autorevolezza e professionalità per far rinascere Latina dalle paludi in cui è precipitata ", prosegue il comunicato.

" La seconda città del Lazio ha perso la guida amministrativa e territoriale attraverso un'assenza di programmazione, peraltro oggettiva sia sulle infrastrutture sia sulle politiche dei rifiuti che sugli altri servizi e sui comparti vitali per l'economia; basta dare uno sguardo alla sanità, all'edilizia, all'agricoltura, al commercio, alla cultura, al turismo e alla marina ", continua la nota del centrodestra.