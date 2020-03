Coronavirus, il centrodestra è compatto: "No a governo di unità nazionale"

L'ipotesi di una partecipazione a un eventuale governo di unità nazionale, da parte della Lega, non c'è mai stata. A chiarirlo è direttamente il segretario del partito, Matteo Salvini, che in conferenza stampa ha motivato la sua posizione, anche nel momento di emergenza per la diffusione del nuovo coronavirus. Per gestire questo momento di difficoltà ci sono "delle proposte concrete", ha specificato l'ex ministro dell'Interno, ma nessuna intenzione di un esecutivo di unità nazionale.

Meloni: "Abbiamo proposte"

Dello stesso avviso, in questa circostanza, sembra anche Forza Italia che, attraverso Antonio Tajani, ha fatto sapere di essere al servizio degli italiani, escludendosi però dall'ipotesi di un governo di unità nazionale: " Lo spirito è quello di servire gli italiani, non la maggioranza ". Anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, fa eco ai due esponenti del centro-destra: " Siamo qui per dire che abbiamo delle proposte. Non ci serve una poltrona da ministro per dare una mano ". Dalla conferenza stampa, organizzata in Senato, per discutere delle proposte del centro-deste per aiutare le famiglie in difficoltà in questo improvviso momento di crisi, i tre leader avrebbero chiarito la loro intenzione netta nel dire no alle larghe intese. Nessuna intenzione, quindi, di partecipare a un unico esecutivo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Salvini: "Non abbiamo tempo da perdere"

E Salvini, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle proposte del centro-destra a tutela di famiglie e imprese per l'emergenza Covid-19, ha chiarito ancora una volta la sua posizione, dopo aver chiesto un incontro con il capo dell'esecutivo giallo-rosso: " Se il presidente Giuseppe Conte ci dice: 'Mandate una mail e se ho tempo la distribusco' non è questo lo spirito di collaborazione. Se così sarà, le proposte le porteremo al presidente della Repubblica. Non abbiamo tempo da perdere ". E ancora: " Se qualcuno pensa di usare il virus per fare approvare al Parlamento la qualunque ha sbagliato ".

Tajani: "Noi seri e affidabili"

" Questo è il momento della serietà, dell'affidabilità e della concretezza. Il centro-destra uito fa delle proposte serie, concrete, mettendo davanti a tutto gli interessi dell'Italia e degli italiani ", ha chiarito il vice-presidente di Forza Italia, Tajani. " Mi auguro che il governo ascolti l'appello del capo dello Stato, siamo pronti a sederci intorno a un tavolo non solo politico, ma anche tecnico per fare delle proposte, così si tutela l'interesse nazionale. Noi siamo seri e affidabili ", ha concluso Tajani.

Salvini sul decreto