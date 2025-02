Il "vizio" degli Al Fayed: anche Ali accusato di molestie

Ascolta ora 00:00 00:00

«Le sue mani erano dappertutto». La saga degli abusi sessuali perpetrati dall'ex proprietario di Harrods, Mohamed Al Fayed prosegue con le accuse di altre tre donne, sue ex dipendenti che stavolta indicano l'unico sopravvissuto dei fratelli del miliardario come protagonista delle stesse molestie.

Secondo l'intervista rilasciata alla BBC da due delle tre accusatrici, Amy e Frances, il vizio del quasi suocero di Diana d'Inghilterra si estendeva anche ad alcuni suoi fratelli, in questo caso Ali, che ha 82 anni, vive in America e nega tutto. È la prima volta che le signore raccontano pubblicamente quanto accadde negli anni 90. Secondo la testimonianza di Frances, Ali Fayed la molestò nel periodo in cui lui era proprietario di Harrods assieme al fratello Salah, morto di cancro nel 2010, ma entrambe erano state aggredite sessualmente prima anche dal fratello maggiore Mohamed. Raccontano una storia di violenza ciclica su dipendenti belle e giovani su cui i fratelli Fayed esercitano un rapporto di sopraffazione e potenza, in un'alternanza di abusi e regalie che lascia le vittime pietrificate e terrorizzate, incapaci a lungo di denunciare il fatto e di vivere persino una vita normale, anche una volta lasciato il negozio, perché piene di vergogna, nonché della consapevolezza che una denuncia contro personaggi così potenti non sarebbe servita a nulla.

Adesso sentono che è venuto il momento di parlare e magari portare a processo chi le ha derubate di dignità, seppur ricoprendole di regali subito dopo averle aggredite e derise. La ricostruzione fatta dalla BBC colloca la sede degli abusi a Londra, in Scozia, in Svizzera e negli Stati Uniti, tutti Paesi in cui la famiglia Fayed possedeva lussuose abitazioni, negozi e resort di lusso. Amy e Frances hanno rinunciato al loro diritto all'anonimato. Frances iniziò a lavorare da Harrods come interior designer nel 1989 e gli abusi da parte di Mohamed Al Fayed cominciarono poco tempo dopo. Le molestie da parte di Ali invece un po' più tardi, nell'ufficio che anche lui possedeva come il fratello, nel centro di Londra.

La ragazza, allora 24enne, fu incaricata di rinnovare non solo alcune residenze di Mohamed, ma anche una fattoria del fratello Ali ed entrambi le facevano dei regali. «Con Mohamed spesso si trattava di denaro - ha raccontato la donna - Ali invece preferiva gioielli e vestiti». Dopo quattro anni da Harrods, Frances è stata licenziata per aver intrecciato una relazione con un collega, cosa proibita da Mohamed Al Fayed.

L'azienda ha raggiunto un accordo dopo che la donna li aveva denunciati per licenziamento senza giusta causa. Il portavoce di Ali Fayed ha smentito tutto: «Lui nega inequivocabilmente ogni accusa di malacondotta. Gli incidenti a cui si fa riferimento, semplicemente non sono mai accaduti».