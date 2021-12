Volontari-clown, cani, favole e caramelle. Tutto pronto per gli hub dedicati ai bimbi

I volontari saranno vestiti da clown, l'attesa sarà resa più leggera da favole e racconti di Natale. E in alcuni hub, dopo l'iniezione, i bambini riceveranno anche un lecca lecca. Tutto è pronto per cominciare le vaccinazioni della fascia 5-11 anni. Mini dosi comprese. La struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo ha già distribuito il primo milione e mezzo di fiale.

Domani inizieranno le prime somministrazioni e, per rendere più morbido il momento, ci saranno anche cagnolini da accarezzare, supereroi e Babbo Natale incoraggeranno i pazienti più fifoni. Prosegue anche la campagna di informazione sui social, con fumetti distribuiti nei punti vaccinali e negli studi pediatrici e pillole video su Youtube per spiegare l'importanza della vaccinazione. «Le vaccinazioni in età pediatrica non sono semplicemente iniezioni, ma relazioni di fiducia tra medici e famiglie: costituiscono un momento di costruzione e consolidamento di rapporti con i pediatri e con gli specialisti - commenta il presidente Fiaso (federazione delle aziende socio sanitarie), Giovanni Migliore - Le Aziende sanitarie e ospedaliere hanno previsto campagne specifiche di informazione e di comunicazione proprio per rinsaldare questo legame e hanno organizzato attività ludiche con clown, giochi e supereroi con l'obiettivo di rendere la vaccinazione un'esperienza positiva, perfino divertente, per i più piccoli. Da Nord a Sud le strutture hanno ancora una volta dimostrato la loro capacità di mettere a punto, e in tempi rapidi, soluzioni innovative nella gestione della campagna vaccinale. Le vaccinazioni nella fascia di età 5-11 anni consentiranno di proteggere anche i bambini dal Covid, a partire dai più fragili che sono più a rischio, e di frenare la circolazione del virus. Oltre a permetterci di tutelare la loro socialità e garantire la regolare prosecuzione delle attività educative e formative».

Fra le iniziative proposte dalle Aziende sanitarie per promuovere l'immunizzazione dei più piccoli, quella della Asst Bergamo Est, che premierà con «attestati coraggio» i bimbi che si sottoporranno al vaccino. All'Ospedale pediatrico Giovanni XXIII dell'Azienda Policlinico di Bari sarà un gonfiabile gigante a forma di pupazzo di neve con il personaggio di Olaf a dare il benvenuto ai piccoli pazienti. Nei tre distretti dalla Asl 4 Liguria, i bimbi saranno accolti in stanze colorate dove ad attenderli ci saranno le sagome di Capitan Vaccino, il personaggio del fumetto testimonial della vaccinazione pediatrica contro il Covid, che con il suo sorriso rassicurante promette ai bambini che torneranno presto alla libertà. La Asl di Teramo ha messo a punto una campagna di comunicazione e informazione sui social, con dirette e video in cui gli esperti aiuteranno i genitori a chiarire tutti i dubbi sulle vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica. Nata per rispondere all'esigenza informativa delle famiglie anche l'iniziativa di Regione Lombardia #Stopaidubbi, a cui aderiscono le Aziende sanitarie lombarde: una diretta Facebook che verrà lanciata domani alle 17 per approfondire, grazie all'intervento di esperti, il tema della vaccinazione per i più piccoli.

Il messaggio principale che i medici vogliono far passare è che il baby vaccino è già stato soministrato a oltre 3,5 milioni di bambini negli Stati Uniti e non sono stati registrati casi di complicanze gravi.