Yacht e cene vip, via al Bezos party

Schiuma party, pigiama party, aperitivi extra lusso, cene in abito lungo. Ah, e anche la cerimonia nuziale. Il matrimonio di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e la giornalista Lauren Sanchez prevede più eventi del festival del Cinema. Per cinque giorni, da oggi fino al 29, Venezia ospiterà le nozze più vip mai viste. E non c'è da stupirsi se i 250 ospiti stiano arrivando all'aeroporto Marco Polo con valigioni extralarge. Nessun brindisi, da qui alla fine dei festeggiamenti, sarà informale. Ogni singolo momento avrà il suo dress code. Palcoscenico ufficiale del matrimonio in tre atti è l'hotel a sette stelle Aman Venice, affacciato sul Canal Grande, interamente prenotato per l'occasione e già teatro nel 2014 delle nozze tra George Clooney e Amal Alamuddin. L'hotel offre 24 suite ultra-lusso con affreschi di Tiepolo, caminetti Sansovino e vasche da bagno straordinarie, con tariffe che partono da 1.000 fino a 3.500 euro a notte. Gli altri alberghi di lusso prenotati in blocco per ospitare gli invitati sono il Gritti Palace, Danieli, Belmond Hotel Cipriani e The St.Regis Venice.

La cerimonia vera e propria si terrà venerdì all'isola di San Giorgio Maggiore, nel bacino di San Marco, scelta per privacy, sicurezza e prestigio architettonico. Atteso il cantante Matteo Bocelli, figlio del tenore Andrea, come ospite speciale della festa, che dovrebbe concludersi con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà lo specchio d'acqua davanti a piazza San Marco. Gli ospiti visiteranno i chiostri storici che oggi ospitano la Fondazione Cini, per poi dirigersi al Teatro Verde. Molti invitati sono già arrivati. E si sono fatti decisamente notare: un mega yacht di 122 metri, del miliardario americano Shahid Khan, ha ormeggiato alla stazione Marittima, quella riservata alle grandi navi. La guerra in Medioriente ha imposto a Bezos di usare solo uno yacht e di lasciare a casa quello con sopra le auto preferite.

In arrivo Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Eva Longoria, Leonardo DiCaprio (in tandem con la modella italiana Vittoria Ceretti), Ivanka Trump, figlia del presidente americano, arrivata ieri, Shakira, Robert Pattinson, Karlie Kloss, Mick Jagger, Elton John, Diane von Fürstenberg,

Barbra Streisand, Orlando Bloom, Kris Jenner, la regina Rania di Giordania, Eric Schmidt e Bill Gates, oltre a una schiera di ultra-vip della finanza, dell'hight-tech e del digitale. Non confermata la presenza di Elon Musk