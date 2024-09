"Yacht piegato, tutti sbalzati in mare"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sostiene di avere fatto il suo dovere. Matthew Griffiths, il marinaio 22enne di guardia in plancia il 19 agosto, quando il Bayesian è affondato a Porticello, nel Palermitano, portando con sé sei passeggeri e il cuoco di bordo, sostiene di avere dato l'allarme. La Procura di Termini Imerese lo ha indagato, insieme al comandante James Cutfield e all'ufficiale macchine Tim Parker Eaton, per naufragio e omicidio plurimo colposi, ma lui non ci sta. Il capitano Cutfield durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, il marinaio ha parlato con gli investigatori.

«Ho svegliato il comandante quando il vento era a 20 nodi ha detto -. Lui ha dato ordine di svegliare tutti gli altri. Io poi ho messo via i cuscini e le piante, chiuso le vetrate del salotto a prua e alcuni boccaporti». Nessun riferimento ai portelloni perché non sarebbero stati di sua competenza.

È proprio da un portellone aperto a poppa e dalle paratie non chiuse che sarebbe entrata l'acqua, secondo l'ipotesi investigativa più accreditata, con il conseguente allagamento della sala macchine, il black out e l'affondamento.

Cosa è accaduto all'alba del 19 agosto secondo Griffiths? «La nave si è inclinata e siamo stati sbalzati in acqua. Poi siamo riusciti a risalire. Camminavamo sulle pareti. Abbiamo messo in salvo chi potevamo, anche Cutfield ha salvato la bambina piccola e sua mamma». Si tratta di Charlotte Golunski che ha salvato la figlia di un anno. «È stato terribile raccontava subito dopo la tragedia -. In pochi minuti la barca è stata investita da un fortissimo vento ed è affondata poco dopo. In tanti urlavano. Per fortuna si è gonfiata la scialuppa di salvataggio».

Una versione che adesso sarà messa a confronto con quella di Griffiths, i cui legali, Mario Scopesi e Corrado Bregante, che assistono anche l'ufficiale macchine Tim Parker Eaton, hanno chiesto una consulenza tecnica ingegneristica e una meteorologica. La prima è atta a verificare se nel natante ci fosse qualche guasto non segnalato, la seconda a valutare se si sia trattato di un evento improvviso. Sostengono che non ci fossero avvisi di burrasca, per cui bisognerà vedere come contesteranno i bollettini meteo che già nei giorni precedenti annunciavano burrasche.

Gli ultimi due avvisi di burrasca diramati dal Centro Nazionale per la Meteorologia e Climatologia aerospaziale sono uno delle 21 del 18 agosto, che segnalava il passaggio del sistema frontale con annessa la possibilità di temporali, e uno delle 00,00 del 19 agosto, che annunciava la presenza di «temporali isolati con colpi di vento in atto nel Mar Tirreno».

Per i rilievi sul Bayesian si dovrà attendere che sia riportato in superficie. È dotato di sistema Ais, che traccia i movimenti.