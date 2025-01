Zaki, la blogger Piperno e Chico Forti: così il governo ha riportato tutti a casa

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia non abbandona mai i propri cittadini all'estero nei momenti di difficoltà. È una regola aurea della nostra diplomazia che vale a maggior ragione negli ultimi due anni di governo Meloni in cui sono stati numerosi i casi di cittadini italiani scarcerati e riportati a casa.

La liberazione di Cecilia Sala è solo l'ultimo successo in ordine di tempo ma, dall'insediamento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, la lista è lunga e non riguarda solo i casi mediatici più noti ma anche storie di nostri concittadini che, pur essendo meno sotto i riflettori, sono state altrettanto drammatiche.

Proprio in Iran a fine settembre 2022 era stata arrestata la blogger romana Alessia Piperno e, dopo aver scontato quarantacinque giorni di detenzione nel carcere di Evin, il 10 novembre 2022 è arrivata la notizia della liberazione dopo un colloquio telefonico tra l'allora ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian e Antonio Tajani con l'auspicio di «un'espansione delle relazioni politiche, economiche e culturali tra i due Paesi».

Grazie all'attività diplomatica dell'Italia il 19 luglio 2023, dopo che era stata emessa una condanna definitiva a tre anni di carcere, il presidente egiziano al-Sisi ha graziato Patrick Zaki che, sebbene non fosse cittadino italiano, aveva un legame con il nostro paese avendo studiato a Bologna.

Nello stesso anno il 2 novembre è rientrata in Italia Ilaria De Rosa grazie al lavoro della diplomazia dopo essere stata arrestata in Arabia Saudita il 3 maggio 2023 e condannata a sei mesi di reclusione per possesso di sostanze stupefacenti (circostanza sempre negata dall'interessata).

Un altro successo è stato riportare in Italia Chico Forti, in particolare dopo l'annuncio caduto nel vuoto dell'allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio alle cui parole non erano seguiti i fatti. Dopo una lunga trattativa diplomatica il primo marzo 2024 Giorgia Meloni, durante una visita negli Stati Uniti, ha annunciato l'accordo di trasferimento di Chico Forti in Italia che il 18 maggio 2024 è atterrato all'aeroporto di Pratica di Mare.

Il 27 febbraio dello scorso anno è invece arrivata la notizia che tre cittadini italiani sotto sequestro in Mali da quasi due anni sono stati liberati e hanno fatto rientro in Italia, si tratta di Rocco Langone, della moglie Maria Donata Caivano e del figlio Giovanni Langone rapiti nel maggio 2022.

La liberazione di ostaggi o la scarcerazione di nostri connazionali detenuti all'estero è il frutto di un lavoro corale svolto dalla nostra diplomazia, dall'intelligence italiana (specializzata in questo genere di operazioni) e da tutto l'apparato

istituzionale. È indubbio però che l'attivismo internazionale del governo Meloni (e il caso di Cecilia Sala ne è la miglior testimonianza) stia portando a una serie di successi di cui tutta Italia deve essere orgogliosa.