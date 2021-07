"Una zanzara nella Zuppa": i giornali in diretta con Porro e Cruciani

dal nostro inviato a Bari



Una zanzara nella Zuppa. In diretta da Bari, Nicola Porro cucina la sua quotidiana rassegna stampa con un ospite speciale: Giuseppe Cruciani. I due giornalisti sfogliano i giornali a modo loro ed aprono così la kermesse "La Ripartenza", l'evento pensato per radunare attorno a un tavolo tutti i possibili protagonisti della ripresa italiana. Per due giorni al teatro Petruzzelli sfileranno politici, rappresentanti istituzionali, manager e direttori di grandi aziende. Non mancherà spazio per la cultura, con Stefano Accorsi e Vittorio Sgarbi. Tutte le dirette verranno trasmesse da ilGiornale.it, media partner del progetto.

Ma ora spazio alla Zuppa.