Zelensky e gli abbracci dei leader. E Re Carlo "strappa" il protocollo

Dallo scontro e la quasi rissa agli abbracci e le strette di mano convinte. C'è di mezzo un oceano nella geografia dei rapporti istituzionali e personali di Volodymyr Zelensky. Dopo la frattura, definitiva o meno lo dirà il tempo, con Washington, il leder ucraino ritrova conforto e sostegno in un'Europa che d'improvviso si riscopre compatta in nome della difesa dell'Ucraina aggredita. A fine giornata il presidente ucraino interrogato dai giornalisti sul suo viaggio alla Casa Bianca ha affermato che «l'accordo sulle terre rare è pronto per essere firmato», come hanno riportato il Guardian e la Bbc. Il vertice di Londra è stato un toccasana per Zelensky che ha trovato in Europa quella calda accoglienza che a Washington gli era stata negata. Ma non è stato solo un giorno di formalità e cortesie. In quel Regno Unito che, un po' paradossalmente, non fa parte della Ue, il presidente ucraino ha raccolto il sostegno di cui aveva tremendamente bisogno. Per continuare la sua guerra di difesa dall'invasione russa ma anche per poter un giorno tornare a Washington con delle carte in mano ben più vincenti di quelle che Trump non ha voluto nemmeno vedere. Abbracci e strette di mano con tutti i leader europei, da Starmer a Macron, Da Meloni a Sanchez incassando disponibilità e aiuti a parole ma anche nei fatti. Poi a Sandringham, nel Norfolk, l'incontro con Re Carlo, non esattamente un faccia a faccia comune e quindi ancora più ricco di significati. Il Re, nonostante il suo status, non ha avuto alcun problema rispetto all'abbigliamento informale-militare di Zelensky che era stato motivo di polemica, probabilmente più costruita ad arte che reale, alla Casa Bianca. Cordiale, sorridente. Nemmeno una piega, anche nell'accogliere le bandiere gialloblù ucraine all'esterno della residenza. Un vertice durato oltre un'ora che vale tantissimo a livello esplicito ma anche implicito. A partire dalla scelta del luogo, la residenza di Sandringham. Gli Windsor la considerano simbolo dell'intimità familiare, non un luogo accessibile a chiunque. Lì, il sovrano è tra l'altro solito trascorrere i suoi giorni di riposo dopo i trattamenti contro il tumore che gli è stato diagnosticato lo scorso anno. Un palazzo dove non vengono solitamente accolti i capi di Stato e le personalità pubbliche. Un incontro completamente fuori dal protocollo abituale quindi, in cui Re Carlo ha voluto una volta di più dimostrare la sua vicinanza a Zelensky e quella del suo Paese all'Ucraina. Carlo adesso e la madre, la Regina Elisabetta prima, hanno sempre condannato con forza l'invasione russa in Ucraina definito ufficialmente «un attacco non provocato» che ha causato «enormi sofferenze». Anche la consorte Camilla è sempre stata schierata in maniera netta, incontrando due volte la first lady ucraina Olena Zelenska, mentre la duchessa Sofia si è recata in visita a Kiev.

Da non sottovalutare nemmeno l'appoggio «esterno» arrivato a Zelensky. Non solo il Re, non solo i leader del Vecchio Continente. A partire proprio da Londra, passando per Milano, Roma e arrivando fino agli Stati Uniti, sono state tante le manifestazioni di piazze in supporto di Kiev e dell'operato del suo leader.

Un aspetto non secondario, anche considerando come la politica rischi di essere divisa e spesso ondivaga anche su una questione così importante come la guerra. Un dramma in cui, la differenza tra uno schiaffo e un abbraccio non è soltanto formale. Anzi, può fare tutta la differenza del mondo.