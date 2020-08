Dopo Zinga anche Provenzano insulta Salvini: "Leader pericoloso e ridicolo"

Continuano gli attacchi al leader leghista dal palco della Festa dell’Unità di Bologna. Ieri a far discutere erano state le dichiarazioni del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che aveva detto che se ci fossero stati Salvini e Meloni al governo ad affrontare l’emergenza Covid, oggi ci ritroveremmo con le "fosse comuni sulle spiagge". Parole che, ovviamente, hanno suscitato reazioni furibonde nel centrodestra.

Oggi è il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, a rincarare la dose. Se la prende anche lui con il capo del Carroccio. "Abbiamo un leader dell'opposizione che è pericoloso e ridicolo" , ha detto dal palco della 75esima edizione della kermesse a Parco Nord. "Pericoloso – va avanti Provenzano - per quello che ha fatto quest'estate, andando nelle piazze a creare allarme, e ridicolo perché ha portato il dibattito pubblico a un livello veramente miserabile" . "Proviamo – ha quindi aggiunto - a riportare serietà nel dibattito pubblico" .

Dopo la dura stoccata a Salvini il ministro è poi intervenuto sul tema del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. "Il mio – ha detto Provenzano - è un sì con i correttivi, Zingaretti a gran voce e un po’ in solitudine sta chiedendo di rispettare gli accordi agli alleati". "Alcuni nel Pd scambiano questo referendum come un congresso interno" , ha commentato, riferendosi alle spaccature interne al partito, sia nella base, sia tra i big che si schierano su posizioni diverse, basti pensare a Romano Prodi, Laura Boldrini e Enrico Letta. La posizione espressa dal ministro tende a mediare fra le due anime.

Per Provenzano con il sì al referendum non si mette in "pericolo per la democrazia". A chi sostiene questa tesi ribatte che "se fosse stato un pericolo per la democrazia, non avrebbero dovuto votarlo nemmeno nella quarta lettura" . È necessario, però, ha aggiunto votare una legge elettorale che garantisca "rappresentatività ai territori". Poi attacca Italia Viva che su questo punto, accusa: "Si è rimangiata l’accordo" .