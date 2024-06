Zona blindata: un'altra nave per gli agenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Un cordone di sicurezza anche stradale assicurato dalle pattuglie di Polizia e Carabinieri che sorvegliano circa 150 chilometri di strade tra le province di Bari di Brindisi. Questo uno dei cardini organizzativi sul territorio per il G7 che si apre oggi a Borgo Egnazia, con un'attenzione particolare anche alle delegazioni dei sette grandi e dei leader. Il riferimento è al programma per partner e consorti, che verranno accompagnati a visitare le bellezze del tacco d'Italia, dai Trulli di Alberobello alla Valle d'Itria, dalla necropoli messapica di Fasano sino ai musei sparsi tra Grottaglie e Martina Franca. Per cui si è reso necessario programmare una cintura di sicurezza allargata ad attività extra meeting, come appunto le escursioni e i relativi percorsi, in van e a piedi. Questa la ragione per cui in questi tre giorni saranno operativi circa 10mila uomini delle forze dell'ordine, oltre alle intelligence degli altri paesi coinvolti. È stata disposta su alcune tratte stradali comprese nelle province di Bari, Brindisi e Taranto la sospensione temporanea per i tir e per i veicoli che trasportano merci pericolose fino al 15 giugno 2024.

Sul punto va segnalato il sequestro da parte della Procura della Repubblica di Brindisi della Mykonos Magic, rinominata Goddess of the Night, la nave da crociera fatiscente che avrebbe dovuto ospitare gli agenti impegnati nella sicurezza del G7 in Puglia. Circa mille, tra carabinieri e poliziotti, sono stati trasferiti in alcuni alberghi della zona, mentre altri 600 operatori verranno sistemati a bordo della nave Gnv Azurra giunta ieri mattina nel porto di Brindisi, dopo la denuncia presentata da diversi sindacati di categoria e le rimostranze degli agenti che lamentavano condizioni insostenibili.

Dalle prime indagini sono emerse «rilevanti criticità igienico-sanitarie e gravi carenze alloggiative, tali da integrare il reato di frode nelle pubbliche forniture», ha spiegato la Polizia.

Biden dormirà a bordo di una portaerei della sesta flotta, al largo di Monopoli, dove sono pronti ad ogni evenienza i Navy Seals (gli uomini rana).