Porro lancia "Dieci minuti". Del Debbio a "4 di sera"

"L'idea è di commentare il fatto del giorno per dare una chiave di lettura allo spettatore in continuità con l'informazione di Retequattro. Fare dunque il punto dopo il flusso di notizie della giornata e il Tg4 della sera, che è sempre più solido". Nicola Porro (foto) arriva da oggi lunedì 8 settembre al timone di Dieci Minuti, nuova striscia quotidiana in onda dalle 19.30 alle 19.40, con il compito di fornire un proprio punto di vista sull'attualità. Non a caso la scelta è caduta sul conduttore di origini pugliesi, che non disdegna mai nei suoi programmi e sui social di dire la sua, anche con posizioni nette. "Penso a una sorta di podcast televisivo" ha spiegato Porro all'Ansa. Il format del commento televisivo breve non è certo una novità, anzi sembra prendere sempre più piede. Il titolo fa pensare a una sfida a Cinque Minuti di Bruno Vespa, anche se l'orario di messa in onda è differente. "Può richiamarlo alla mente, ma l'idea è avere il nostro punto di vista", sottolinea Porro. I programmi hanno tutti una loro anima con una squadra e un conduttore diversi, quindi è difficile replicare quello che fa qualcun altro". "Ci sono tanti talk show in tv, ma pochi momenti di riflessione - spiega ancora -.

Porro continua, inoltre, la conduzione di Quarta Repubblica, in onda dalla scorsa settimana sempre su Retequattro il lunedì sera. Stasera riparte anche la terza edizione di 4 di sera con Paolo Del Debbio dalle 20,30 alle 21,20, in diretta dal Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. RS

