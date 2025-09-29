Un pranzo pieno di stelle per l'Opera San Francesco

Torna a Milano Grandi Cuochi all'Opera, iniziativa benefica di Opera San Francesco per i Poveri, giunta alla quattordicesima edizione. L'appuntamento si terrà il 5 ottobre dalle 12 nella mensa di corso Concordia, che per un giorno interromperà il servizio abituale per ospitare un pranzo speciale, aperto al pubblico su prenotazione.

Il format è collaudato: grandi firme della cucina italiana si mettono ai fornelli per sostenere concretamente le attività dell'ente fondato nel 1959 dai frati cappuccini. L'evento di quest'anno, in collaborazione con Identità Golose, si apre nel chiostro del convento con il benvenuto curato da Andrea Ribaldone, per poi spostarsi nelle sale della mensa. Qui si alterneranno piatti firmati da Philippe Léveillé di Miramonti L'Altro a Concesio (Brescia), due stelle Michelin, Sauro Ricci e Raffaele Minghini di Joia Milano (una stella), Alessandro Negrini e Fabio Pisani del Luogo di Aimo e Nadia di Milano, con chiusura affidata al dolce di Andrea Besuschio. Il pane sarà quello di Davide Longoni.

La quota minima di partecipazione è fissata in 130 euro, con posti limitati e prenotazione obbligatoria. Tutti i proventi andranno a sostegno delle mense e degli altri servizi di Opera San Francesco, che ogni giorno accoglie migliaia di persone in difficoltà. L'evento del 5 ottobre è reso possibile anche dal supporto di partner come Lavazza, Acqua Panna, San Pellegrino, Consorzi di tutela vinicoli e Parmigiano Reggiano. Le prenotazioni si raccolgono online sul sito ufficiale, via mail o telefonicamente.

Grandi Cuochi all'Opera è dunque più di un pranzo benefico:

è l'occasione per conoscere da vicino i luoghi e le persone che da decenni offrono un sostegno concreto a chi si trova in condizioni di fragilità. Un momento in cui alta cucina e solidarietà condividono la stessa tavola.