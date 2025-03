Precisione e innovazione per essere in pole position

Ascolta ora 00:00 00:00

Era il 1967, quando uscì il film Il Laureato, di Mike Nichols, magistralmente interpretato da Dustin Hoffman ed Anne Bancroft: fu uno straordinario successo di pubblico e critica, una commedia sentimentale in cui però, si avverte chiaro il fermento e la voglia di affermazione della generazione che guiderà le tendenze degli anni '70. Un elemento questo che, in campo orologiero, indusse le Maison più prestigiose a reinterpretare l'orologio di lusso, conferendogli un taglio sportivo e realizzandolo, per lo più, in acciaio.

Nel 1975, anche Girard-Perregaux lanciò la propria interpretazione, denominandola, per l'appunto, Laureato, inizialmente, al quarzo per poi, nel 1994, integrarvi l'iconica famiglia di movimenti automatici di manifattura GP3000 e GP3100. Nel tempo, il Laureato è divenuta la collezione più identificativa del mood contemporaneo della Maison di La Chaux-de-Fonds, che, ricordiamo, affonda le sue radici fino al 1791, ed è stata scelta per configurare il ruolo di Official Watch Partner dal 2021 della Scuderia Aston Martin Aramco Formula 1.

Aston Martin è, senza dubbio, un nome leggendario nell'universo delle vetture sportive di lusso. Fondata nel 1913 da Lionel Martin e Robert Bamford, l'anno successivo ha cominciato la sua avventura sul terreno delle competizioni automobilistiche. Nel corso della sua storia, la Aston Martin ha prodotto veicoli di lusso ad alte prestazioni, ben noti, quali la DB12 o la Valkyrie, ma non possiamo dimenticare la DB4 e DB5, immortalate nei film di James Bond. A partire dal 2020, il proprietario, il magnate canadese Lawrence Stroll, è tornato a dare impulso anche all'attività puramente sportiva ed agonistica, che aveva visto, tra l'altro, il trionfo alla 24 Ore di Le Mans nel 1959. Specificamente, Stroll ha avviato un programma per riportare la Aston Martin in Formula 1, dopo una fugace apparizione nel 1959 e 1960, ottenendo l'obiettivo nel 2021 ed attrezzando una struttura tecnologicamente avanzata. In pista, oggi, la Scuderia Aston Martin Aramco F1 è rappresentata dai piloti Lance Stroll e dal due volte Campione del Mondo, Fernando Alonso. La collaborazione con Girard-Perregaux sintetizza il connubio tra innovazione costante e il concetto più moderno di Alta Orologeria.

Quest'anno, come accennato, il Laureato è stato chiamato ancora a delineare l'orologio sportivo-elegante, adatto per le sollecitazioni in pista, ma con meccanica e finiture superiori, a partire dalle sue caratteristiche identificative quali la carrure tonneau e la lunetta costituita da una base circolare e da un anello ottagonale sovrapposto. Il nuovo Laureato Absolute Aston Martin F1 Edition, serie limitata ad 88 pezzi, in titanio grado 5 a finitura sabbiata - da 44 mm (14,65 mm di spessore), preme l'acceleratore su di un impatto più aggressivo della cassa, con sfacci marcati sulla carrure, spallette di protezione della corona chiusa a vite e, soprattutto, con un design angolare all'altezza delle anse, ad accogliere il cinturino in caucciù verde FKM, ad effetto tessuto.

Impermeabile fino a 30 atmosfere, l'orologio reca un quadrante Aston Martin Racing Green, trattato sablage, con indici luminescenti incastonati sul rehaut periferico e lancette scheletrate (definite da un verde lime, così come la sfera dei secondi), anch'esse luminescenti. All'interno, pulsa l'affidabilissimo calibro automatico di manifattura GP03300, rifinito a Côtes de Genève, con datario al 6 e riserva di carica di 46 ore.