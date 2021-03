È primavera, spuntano gli youtuber

Cambio al vertice in classifica con un improvvisa e vorticosa salita nell'empireo. Senza praticamente passare dal via Il viaggio leggendario di Erick e Dominick (Magazzini Salani) arriva al primo posto sospinto da ben 8mila e quattrocentodiciannove copie. Certo non sono numeri folli, la classifica si sta adagiando sulle consuete secche primaverili. Però che all'improvviso un duo di autori, che alla maggior parte di voi non dirà niente, e che si fa chiamareDinsiemE (sì, scritto proprio così) abbia sbaragliato, tutti resta una notizia. I due giovani youtuber siciliani come al solito puntano sui più piccoli e traducono il successo online in successo di carta. Ormai non è più una novità: nel web si formano velocissime stelle comete del successo che poi vanno a esplodere in libreria. Appartiene alla stessa categoria anche Lyon Gamer (Le storie del quartiere, Magazzini Salani) che attualmente occupa ancora il settimo posto in classifica dopo aver a lungo bivaccato ai piani alti.

In queste classifiche «di carta», sempre più succursali della rete, al secondo posto resiste Michela Murgia con Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più (Einaudi), libro succursale del MeToo che anche questa settimana vende 6mila e trecentottantatre copie. A brevissima distanza tiene botta anche il duo Alessandro Sallusti - Luca Palamara. Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana (Rizzoli) vende questa settimana 6mila e duecentosessantasette copie confermandosi ormai un long seller e un libro intervista che ha buone possibilità di essere tra i dieci volumi più venduti del 2021.

Per quanto riguarda il resto della classifica spunta, sull'onda dell'anno dantesco, PaperDante. Letteratura a fumetti (Disney Libri), ottimo esordio pensato per i più giovani che vende 4mila e cinquecentotre copie. Ennesima prova che i più giovani leggono e che sono gli adulti a farlo pochino nel nostro Paese. Il saggio per adulti più venduto sull'autore della Divina Commedia è il divulgativo Dante (Laterza) di Alessandro Barbero che di copie millenoventottantasei.