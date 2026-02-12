Il progetto di Assolombarda per "ForgIAre" le imprese

Il mercato italiano dell'IA continua a crescere registrando un +50% sul 2024 e toccando quota 1,8 miliardi di euro. "Ma le medie e piccole imprese faticano ancora. Eppure l'intelligenza artificiale non è più soltanto uno strumento di supporto ma una vera e propria leva strategica fondamentale per promuovere la crescita". Lo ha sottolineato ieri il presidente di Assolombarda Alvise Biffi al Forum sull'IA promosso con il Comitato Leonardo. Ha spiegato cifre alla mano perchè i due enti hanno dato vita insieme a ForgIA: l'iniziativa, che sta entrando nel vivo, "vuole accompagnare le imprese in questa grande sfida". Grazie al progetto "stimiamo che un aumento della produttività del 10% delle micro, piccole e medie imprese industriali nel nostro territorio possa generare un incremento di 2,4 miliardi di euro di valore aggiunto, pari a una maggiore crescita di Pil di 0,8 punti". Matteo Zoppas, vicepresidente del Comitato e numero uno dell'Agenzia Ice, ha stimolato le imprese: "Se non lo avete già fatto, se non avete imboccato la strada della trasformazione digitale al passo con i tempi, la vostra azienda potrebbe avere una data di scadenza". Il progetto "ForgIA" accompagna le aziende nell'adozione dell'IA. Al Forum ha preso parte, tra gli altri, anche il presidente del Comitato Leonardo Sergio Dompé: "L'Ia generativa rappresenta un modello senza precedenti per accelerare processi, decisioni e modelli organizzativi - ha ribadito -. La vera sfida che attende le nostre imprese è il passaggio cruciale dalla fase di sperimentazione alla piena scalabilità operativa".

Le conclusioni sono state affidate al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso: "La nostra intenzione - ha detto - è fare dell'Italia un Paese protagonista in questo campo, e la candidatura" di un consorzio italiano di grande livello" che è stata presentata nell'ambito del Bando Europeo per la scelta di 5 gigafactory sull'IA che saranno cofinanziati dalla Commissione Europea ne è un'ulteriore testimonianza".