Quelle ispirazioni dal passato con una storia da raccontare

In apertura, abbiamo sottolineato come le novità della LVMH Watch Week 2026 abbiano evidenziato una sempre più forte aderenza con il percorso storico di ciascuna Maison, con l'obiettivo di rappresentare naturalmente virtuose unicità. Ecco, quindi, il Maglia Milanese Monete di Bulgari (lanciato unitamente al Tubogas Manchette, al Serpenti Seduttori Automatic e al Lucea Notte di Luce con quadranti laccati Urushi), ispirato dalla collezione degli anni '60, celebrativa delle monete imperiali romane: in questo caso, una cassa carré in oro rosa ad incisioni radiali, accoglie un quadrante in madreperla e diamanti, protetto da una cuvette ottagonale su cui è incastonata una moneta originale a riprodurre, fronte e retro l'effigie dell'Imperatore Caracalla (in circolazione dal 198 al 297 d.C.) ed è definita da un bracciale a maglia milanese, per la prima volta sviluppato dalla Casa romana; il movimento manuale, calibro Piccolissimo BVL100, è il più piccolo al mondo, rotondo, lanciato nel 2022 (13,5 mm di diametro). Osserva Jonathan Brinbaum, Managing Director della Divisione Orologi della Casa: "Operiamo su tre direttrici: la tradizione simbolica, architettonica e culturale di Roma, l'emozione autentica e la forza creativa indirizzata su soluzioni che solo Bulgari può individuare". Louis Vuitton riprende la collezione Escale, lanciata nel 2014, con il Twin Zone (presentati anche il Worldtime e il Ripetizione Minuti, nonché il Tambour Convergence Guilloché), ispirato dai rinforzi passanti e dai rivetti del baule LV nel tratto angolare delle anse a proseguire in rilievo sulla carrure -, replicati, ai quarti sul quadrante; in oro rosa da 40 mm (e in versione high-jewellery in platino), prevede un quadrante argenté definito da un motivo globo satinato, animato da un calibro di manifattura e connotato da due coppie di sfere ore/minuti (al contrario dei classici GMT, con quelle del secondo fuso scheletrate), regolabili indipendentemente e con indicazione giorno-notte al 12, legata all'ora di casa. Tiffany & Co. ha proposto il cronografo Timer, celebrativo del 160° anniversario del primo crono della Maison, risalente al 1866: in platino da 40 mm (60 pezzi), con corona e pulsanti di forma in oro bianco, adotta il calibro automatico Zenith El Primero 400 (personalizzato sul rotore con la riproduzione del Bird on the Rock, in oro giallo, spilla disegnata da John Schlumberger per Tiffany nel 1965) ed il quadrante, laccato Tiffany Blue, s'illumina con indici in diamanti baguette.

Chiudiamo con le novità da tavolo di L'Epée 1839 (fondata a Besançon), relative alla linea Regatta, puntando su di un design verticale minimalista, costruito su superfici evocative delle competizioni di canottaggio e connotato dalla sofisticata smaltatura Grand Feu eseguita a mano, secondo le tecniche Flinqué e Cloisonné su basi in argento; il movimento manuale da 8 giorni di autonomia, allinea il treno del tempo sull'asse verticale ed è abbracciato da due elementi smaltati contrapposti, ad identificare le pale di un remo, che rappresentiamo nella versione Umi, ispirata dai celebri dipinti del maestro giapponese Hokusai, a raffigurare dinamicamente la potenza del mare.