Qui si fermano solo i militari

Non porta il nome di una persona, ma del giorno in cui fu scoperta nel Cinquecento. Gemella diversa di Sant'Elena, da cui dista 2 ore di volo, ha più spiagge, ma meno abitanti: sono meno di mille, quasi tutti militari. Con Tristan da Cunha e Saint'Elena, l'isola forma un piccolo lembo britannico di regno diffuso nell'oceano. Eppure le similitudini si allargano a tutte i territori che risalendo l'antico meridiano zero fino a El Hierro nelle Canarie, Madeira, le Azzorre e su alla fredda Islanda, si allungano sulla dorsale atlantica. Nero fumo del vulcano, sciara lavica in bella evidenza, verde smeraldo dei pascoli: questo il minimo comune denominatore.

La vita di Ascension ruota intorno alla base della Raf Royal air force di Wideawake. Da qui si vegliava, già nell'800, su un'improbabilissima fuga di Napoleone da Longwood. La base, poi, è stata cruciale nel conflitto delle Falkland - Malvinas dove oggi, infatti, vivono molti Santi in trasferta. Georgetown è la capitale e con il Covid ha vissuto un fermento al contrario: i voli militari hanno mantenuto vivi i collegamenti trasportando come sempre anche qualche civile (il risultato sono stati tre casi di positività).

Dallo scorso marzo, poi, il Titan organizzato ogni mese e mezzo da Londra per non abbandonare Saint'Elena al suo destino, ha sempre fatto scalo anche qui, in andata o al ritorno, risvegliando così, proprio grazie alla pandemia, un sogno mai sopito. Quello di collegare queste due suddite di sua maestà direttamente alla madrepatria. Si può fare: basta uno scalo in Africa. Per molti un volo charter che colleghi Sant'Elena e Ascension, combinando le ruvide sciogliere della prima, alle spiagge della seconda sarebbe un toccasana per il futuro sviluppo turistico. Se virus e Brexit non morderanno troppo.