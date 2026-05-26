Altro che sospesi quei violenti vanno bocciati, Greenpeace impazzita e la Ferrari Luce: quindi, oggi…

Resto sconcertato di fronte all’intervista dei professori di Parma che non intendono denunciare i ragazzi che li hanno aggrediti. Il video è virale. Lo hanno visto tutti. E mi chiedo come possano quei prof sostenere di non essere stati aggrediti. A casa mia se un ragazzo si permette di rispondere al professore in quel modo, di colpirlo con dei calci o di prenderlo a cinghiate, che lo abbia colpito o meno, che gli abbia fatto male o meno, deve - ripeto DEVE - essere espulso seduta stante e bocciato. Fine. Non si possono giustificare né difendere i violenti. La sospensione? Spero che, dopo i 30 giorni di stop, vengano pure bocciati. È il minimo sindacale.

Scrive il Fatto: il provveditore di Parma, Andrea Grossi ha parlato di un “fatto grave” che però “non è giusto enfatizzare più di tanto dal punto di vista degli aspetti fisici” visto che “non abbiamo notizie di feriti”. Come, scusa? E quindi se tiro un pugno al prof di matematica, ma non lo becco in faccia, è meno grave? Ma siamo matti?

C’è un po’ di avversione a pelle verso una supercar elettrica, come la Luce di Ferrari? In chi scrive, sì. Non sono un appassionato, quindi parlo da ammiratore del marchio. Ma se avessi mezzo milione di euro da spendere per un mezzo a quattro ruote vorrei vedere e sentire quel roboante motore del cavallino.

Non possono esistere supercar elettriche? Falso. Ferrari ha studiato un’auto innovativa, con prestazioni che - a quanto pare - sono simili a quelle di una potentissima termica. Quindi bene fa l’azienda a investire in un settore che chissà, magari, un giorno avrà un futuro. Però…

Il problema di Luce, se vogliamo dirla tutta, non è nelle prestazioni e nemmeno nel fatto di essere alla spina. Il problema è che la linea non ricorda Ferrari. Che somiglia troppo ad auto elettriche già viste. Che non emoziona. Soggettivo? Certo. Ma in fondo nel libero mercato vince chi diventa iconico, cioè chi mette d’accordo il numero maggiore di persone sul fatto che quel bene prodotto sia bello, utile e indispensabile. E in questo caso Luce… non soddisfa queste caratteristiche.

Elkann dice: “L'obiettivo non era fare la macchina più bella ma la Ferrari più performante possibile, usando il design per farlo”. Però per un mito come Ferrari essere “bella”, visto il costo, oltre alle prestazioni, non è un dettaglio secondario.

L’unica cosa carina sono le porte posteriori che si aprono controvento. Ma poi non ho capito: perché le auto elettriche devono avere per forza questo design avveniristico che le fa sembrare più astronavi che auto? Boh.

Io impazzisco. Greenpeace ha attaccato adesivi di Trump e Meloni sulle pompe di benzina accusandoli di essere “responsabili degli aumenti” dei carburanti. Come, Greenpeace? Ma scusate: questi dovrebbero accendere un cero a Meloni e Trump per l’aumento dei costi dei combustibili fossili, no? Dovrebbero dire loro: grazie, così possiamo andare tutti a batteria, eolico e solare. Invece no. Prima si lamentano del fatto che “famiglie, lavoratori e imprese subiscono gli effetti della crisi energetica”, poi dall’altra accusano il governo di aver “speso 1,8 miliardi di euro per contenere i prezzi del carburante”, soldi “che andrebbero investiti nelle vere priorità del Paese come la sanità pubblica e la transizione energetica”. Ehm: fate pace col cervello?

Il mio idolo oggi è uno svizzero partito dal Sud Italia alla volta della Svizzera a bordo di un'Ape Car, col quale è pure andato in autostrada. Idolo.

I giornali sportivi italiani mi fanno ridere. Oggi il Corriere dello Sport titola: “La Roma sogna un mercato top: da Dodo a Scamacca, tutti i nomi in attesa del nuovo ds”. E Scamacca sarebbe da mercato “top”? Annamo bene.

Pare che da oggi ci si possa sposare in un negozio Ikea. Chissà se ti danno pure le istruzioni per non arrivare subito al divorzio.