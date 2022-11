Elton John alla radio è un vero piacere pop (stavolta con Joni Mitchell)

In effetti c'è qualcosa di delizioso nel dialogo tra Joni Mitchell ed Elton John (foto) nel programma Rocket Hour su Apple Music Radio. Due giganti ultrasettantenni che si incontrano nella casa di Elton John a Los Angeles, parlano di musica e di tutto il resto come si fa tra amici di vecchia data. Elton John è uno degli ultimi eroi pop in circolazione, 300 milioni di dischi venduti, 2 Oscar, una valanga di Grammy Awards e una popolarità globale e trasversale. Invece la canadese Joni Mitchell ha 79 anni ed è una delle più grandi cantautrici folk di sempre anche se forse non ha ricevuto un adeguato successo popolare. Senza dubbio è una delle prime e quindi una maestra di tutte quelle che sono venute dopo. Nel 2015 ha avuto un aneurisma e pochi mesi fa si è esibita dopo tanti anni al Newport Folk Festival, dove ha cantato su di un trono sul palco visto che non è perfettamente agile nei movimenti. Però, durante Just like this train, si è alzata per suonare la parte di chitarra: «Sono diventata un contralto, non sono più un soprano, quindi non potevo cantare la canzone e ho pensato che la gente si sarebbe sentita alleggerita se avessi suonato solo la parte di chitarra». Per capire che cosa pensa Elton John di Joni Mitchell bastano poche parole: «Gli accordi che suonavi e le melodie che creavi per me erano il paradiso». Lei è stata una caposcuola che oggi può dire di aver fatto arrabbiare i cantautori maschi che, dopo aver sentito le sue canzoni, dicevano «oh no, ma anche noi dobbiamo metterci così a nudo nelle canzoni?». Nel dialogo tra queste due icone (che si aggiunge agli trecento che Elton John ha già registrato e che sono ascoltabili su Apple Music) c'è l'intimità dei grandi e la significativa valenza simbolica del loro incontro. E c'è, soprattutto, la fotografia di un tempo passato che non sarà più replicabile ma è che importante conoscere bene.