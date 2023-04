Di Benedetto e Campese, l'equilibrio rock di una coppia che funziona

A volte basta correggere l'assetto e i programmi trovano la dimensione giusta. Ora The Flight funziona davvero, ha ritmo, può essere un punto di riferimento di quella fascia oraria (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17 su Rtl 102.5). Prima era condotto da tre protagonisti che non facevano un trio: Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Jody Cecchetto. Conduttori bravi, agili, competenti. Ma mancava quel nonsoche, quella chiamiamola magia che alla fine fa la differenza. Da qualche settimana Jody Cecchetto, che non è un giovane figlio di papà ma è un figlio d'arte e si dimostra ogni volta talentuoso davvero, è accoppiato con il maestro Luca Dondoni, uno dei migliori conduttori italiani, e può allargare il proprio bagaglio d'esperienza (sabato e domenica dalle 17 alle 19). E Di Benedetto e Campese hanno trovato un altro equilibrio che si è rivelato senza dubbio un «booster» per entrambi. Campese è «wikirock», conosce la musica nella storia e nei dettagli e la ascolta con gusto come si è capito anche durante i collegamenti in diretta con X Factor.

Paola Di Benedetto (nella foto) porta il tocco glamour e il contatto diretto con un mondo nel quale è protagonista, ossia i social network. Nelle due ore di The Flight si parla di musica (quanto ce n'è bisogno nelle radio che la trasmettono ma non la conoscono) e si fanno anche interviste di buon profilo. Ad esempio, negli ultimi giorni hanno avuto in studio Tommaso Paradiso, Diodato e gli Ofenbach e con tutti sono riusciti a creare il clima giusto per un dialogo agile ma soprattutto informato senza scadere nell'adulazione gratuita. Perciò The Flight ha il ritmo giusto per la fascia del pomeriggio e riesce a intercettare (con garbo) sia i cosiddetti boomer che la troppo esaltata Generazione Z perché, con simpatia e competenza, si parla facilmente a tutte le generazioni.