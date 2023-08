Radiogiornale

Come le grandi rockband, anche Radio Deejay punta a nutrire e consolidare il rapporto con il proprio pubblico. E anche quest'anno «Deejay On Stage» a Riccione è andato in questa direzione: novantamila presenze per dieci serate con ospiti come Francesco Gabbani, The Kolors, Articolo 31, Diodato eccetera.

Nell'epoca della più totale frammentazione (di gusti, di ascolti, di attenzione), la capacità di essere «one nation, one station» con i propri ascoltatori non rafforza soltanto il legame con chi è già ascoltatore, ma dimostra anche una notevole capacità attrattiva nei confronti di chi non lo è. E i dati d'ascolto lo confermano: secondo i dati Radioter nei primi sei mesi 2023, Radio Deejay è terza nel giorno medio con 5.448.000 ascoltatori e conquista il vertice nel quarto d'ora medio con 671.000 ascoltatori. Radio Deejay è uno stile di vita che il palinsesto prova tutti i giorni a raccontare in onda. E in questa fase, radiofonicamente molto confusa, il pubblico mostra di gradire più di prima. In questa prospettiva, acquista sempre più peso il contest musicale che raccoglie molti giovani artisti alla ricerca di una consacrazione (commissione artistica guidata da Daniele De Luigi e alla presenza del direttore editoriale ed artistico Linus). L'anno scorso ha vinto il calabrese Fiat 131, che poi ha sfiorato il palco del Festival di Sanremo e si è comunque confermato come uno dei più promettenti della nuova leva di cantautori.

Quest'anno è toccata a Sofia Rollo (nella foto con Linus) che non è proprio una esordiente visto che ha partecipato anche a XFactor 10 e si è vista pure a Musicultura. Ma la vittoria a «Deejay On Stage» la mette sotto i riflettori come uno dei talenti pronti per il grande pubblico. A conferma dell'attenzione della radio, il suo brano inedito Da sola è entrato in rotazione e sarà trasmesso per un mese. Un premio che vale più di tutti.