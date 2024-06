Rai3, "Chesarà..." in bilico. Per il sabato sera ipotesi Latella

Ascolta ora 00:00 00:00

Manca un mese alla presentazione dei palinsesti Rai - l'evento si svolgerà il 19 luglio a Napoli -, ma già si cominciano a delineare le prime possibili scelte strategiche. Con una risposta all'interrogativo principale delle ultime settimane: Chesarà... di Serena Bortone (foto in alto) è confermato per la prossima stagione televisiva? Sembrerebbe di no. Anzi, lo stop al programma celebre per il caso Scurati e le dichiarazioni della conduttrice - con tanto di reazione a posteriori dell'amministratore delegato Roberto Sergio: «In un'altra azienda sarebbe stata licenziata» - sembra ormai confermato. Non è chiaro in realtà quale sia il futuro in Rai della conduttrice romana, ma per ora sembra destinata ad altri progetti all'interno del daytime. Secondo la testata specializzata Davidemaggio.it Viale Mazzini avrebbe già pronto invece il nome della sostituta: Maria Latella (foto in basso). Sarebbe pronta a fare ritorno in Rai da SkyTg24, e per lei proprio la casella dell'access prime time del sabato su Rai3. Praticamente scontate le proteste dell'opposizione che sono partite prima di qualsiasi ufficialità sulle decisioni che vedono per altro anche altri avvicendamenti e potenziali rientri in Rai. «L'epurazione nell'era Meloni! Serena Bortone fuori dalla Rai.

E dire che la Premier e tutti i suoi fan continuano a sostenere che non esista Telemeloni. In Commissione di Vigilanza Orsini dovrà spiegare». Così su X Angelo Bonelli di Verdi e Sinistra, membro della Commissione Vigilanza Rai.