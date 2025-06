Una rassegna di film sotto le stelle. Il cinema è itinerante e a impatto zero

Ormai è tutto pronto. In Trentino è scattato il via ufficiale a un'estate di eventi, manifestazioni, festival e chi più ne ha ne metta. Ad aprire le danze, la kermesse Superpark. Visioni d'autore, che torna nella cornice del Parco Adamello Brenta per andare in scena fino al 7 luglio con una formula ormai collaudata. A comporla, proiezioni cinematografiche sotto le stelle ed escursioni accompagnati da ospiti d'eccezione appartenenti al panorama della cultura, dell'arte e di altri mondi vicini e amici alla montagna.

Nel corso della rassegna, che quest'anno raggiunge la sua sesta edizione, verranno proposti undici film a impatto zero: le proiezioni saranno alimentate dalla luce solare, l'utilizzo di cuffie non disturberà i suoni della natura e l'erba dei prati sostituirà le poltrone del cinema. Insomma, integrazione totale e rispetto completo dell'ambiente per una manifestazione che avrà focus sull'affascinante rapporto tra uomo e natura e sarà ospitata in location dal grande effetto scenografico. All'interno del Parco, ogni serata proporrà un film in un luogo diverso. Il pubblico avrà, quindi, la possibilità di seguire con un occhio la proiezione e con l'altro lo spettacolo naturale offerto, per esempio, dal Bosco Arte Stenico e dalla spiaggia sulle sponde del Lago di Molveno, passando per il prato che accarezza la malga Ritorto, a Madonna di Campiglio, per arrivare al bel Castel Romano. Particolarità dell'edizione, introdotta con successo l'estate scorsa, l'impiego di alimentazione a pedali per alcune delle proiezioni, grazie alla collaborazione con l'associazione culturale CicloCinema. Si tratta di un progetto non solo innovativo e sostenibile, ma anche molto coinvolgente perché il pubblico non sarà semplice spettatore, ma protagonista attivo del cinema sotto le stelle. La corrente necessaria ad alimentare la proiezione verrà fornita proprio dal pubblico, che avrà il compito di pedalare su delle speciali biciclette per tutta la durata dello spettacolo e continuare a produrre energia. Dettaglio interessante, tutte le serate - che iniziano alle 21.15 e, in caso di maltempo, prevedono una location alternativa al coperto - sono gratuite con prenotazione fino a esaurimento posti.

In abbinamento, Superpark propone sette passeggiate ed escursioni con la guida di speciali accompagnatori. Un regista, un liutaio, un musicista, una climatologa, un compositore, un illustratore e uno scrittore sono pronti ad attraversare i sentieri del parco alla scoperta di angoli nascosti e scorci incontaminati, con lo scopo di illustrare il paesaggio con profili di lettura inediti e offrire ai partecipanti sguardi e prospettive diverse su ambiente e paesaggio. Ecco che rocce, piante, prati, sassi, torrenti e cascate diventeranno, passo dopo passo, parola dopo parola, la scenografia dei racconti di queste guide fuori da schemi e convenzioni.

Info: le escursioni, in programma dal 29 giugno al 28 settembre, hanno prenotazione obbligatoria presso Madonna di Campiglio

Azienda per il Turismo (tel. 0465.447501; www.campigliodolomiti.it) e quota di partecipazione di 15 euro a persona; sono gratis con Parco Key QP e per bambini fino 12 anni. Programma su www.pnab.it/superpark-visioni-dautore