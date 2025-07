Dalla Regione 202 milioni per il restyling degli ospedali

Un piano straordinario per la sanità da 28,6 milioni di euro a favore di strutture e interventi strategici per l'ammodernamento del sistema sociosanitario lombardo. Il finanziamento fa seguito agli oltre 202 milioni di euro già stanziati ad aprile per il 2025.

Il provvedimento prevede oltre 23 milioni di euro per interventi urgenti e straordinari in ambito sanitario, con particolare attenzione alla sicurezza sismica e antincendio, all'efficientamento energetico, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e all'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie regionali. Altri 5,6 milioni di euro per l'acquisto di nuove apparecchiature ecografiche destinate ai consultori e alle sedi territoriali, che rientrano nel programma di sviluppo regionale per favorire la salute riproduttiva, la natalità e la tutela della maternità.

Tra gli interventi finanziati, a Milano, il Niguarda realizzerà la nuova Banca degli Occhi (trasferita da Monza) con oltre 3 milioni di euro. A Monza, 4,2 milioni serviranno per la riqualificazione e l'efficientamento energetico dell'edificio Villa Serena, mentre a Vizzolo Predabissi (MI) si rinnova la TAC. In provincia di Varese, il presidio di Cittiglio vedrà il completamento della nuova camera iperbarica e una risonanza magnetica di ultima generazione. Sempre a Varese, quasi 2 milioni saranno destinati alla creazione di un convitto per infermieri. Interventi importanti anche a Lodi, dove verranno realizzate una nuova unità coronarica e restauro e risanamento coperture del vecchio ospedale. "Con questo nuovo stanziamento dichiara l'assessore Guido Bertolaso proseguiamo il nostro impegno per un sistema sanitario moderno, efficiente e soprattutto vicino ai territori. Le risorse approvate oggi rispondono a esigenze urgenti e puntano su sicurezza, tecnologia e innovazione. I fondi sono già stanziati nel bilancio regionale sul capitolo dedicato agli investimenti in sanità per il 2025. Stanziamo inoltre i fondi per 188 apparecchiature ecografiche destinate al potenziamento dei servizi all'interno dei consultori".

Intanto

procedono, nel pieno rispetto dei tempi, i lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnologico e strutturale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco: il progetto coinvolge 13 corpi di fabbrica distribuiti all'interno del Sacco.