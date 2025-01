La Regione celebra Renato Pozzetto con tre suoi film cult all'Auditorium

Ascolta ora 00:00 00:00

Lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, la Regione offre la proiezione gratuita di tre film cult del grande attore lombardo Renato Pozzetto. Dopo il successo dello scorso 19 dicembre al Teatro Lirico di Milano, su iniziativa del presidente Attilio Fontana e dell'assessore alla Cultura Francesca Caruso e in accordo con il direttore del Lirico Matteo Forte, la Regione ha deciso infatti di riproporre l'evento «Omaggio a Pozzetto», una giornata dedicata al grande Renato. A partire dalle ore 14 e per tutto il pomeriggio, all'Auditorium Testori di piazza Città di Lombardia, verranno proiettati i film «È arrivato mio fratello», «Un povero ricco» e «Il ragazzo di campagna». L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al link https://cinemapalazzolombardia.com/proiezioni/. Fino al 9 febbraio invece si può continuare ad approfittare della pista di pattinaggio su ghiaccio allestita per le feste di Natale nella piazza coperta di Palazzo Lombardia. É aperta la domenica, il lunedì e martedì dalle ore 10 alle 21, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 23.

Durante la settimana sono previste iniziative speciali: il mercoledì, dopo le 21 la pista è disponibile gratuitamente (su prenotazione) per le associazioni sportive che vogliono promuovere le loro attività, il giovedì dalle ore 21 è possibile assistere pattinando alla proiezione di film, il venerdì è dedicato alla musica, con cantanti e cantautori live, il sabato si balla pattinando con dj set.