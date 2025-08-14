Regione rilancia il bando per sostituire le auto più inquinanti

La Regione Lombardia rilancia il bando "Rinnova Auto", per sostituire i veicoli inquinanti. C'è tempo fino al prossimo 31 ottobre per presentare le candidature alla linea A (autovetture) e alla linea C (rottamazione). Nello specifico, la linea A incentiva la sostituzione di veicoli inquinanti con autovetture a zero o bassissime emissioni, mentre la linea C ne incentiva la rottamazione.

La Linea B (che fornisce sussidi per l'acquisto di motocicli/eCargo-Bike a basse emissioni) si è invece conclusa lo scorso 26 maggio, dopo aver esaurito i fondi disponibili che erano pari a due milioni di euro. Nello specifico, le richieste per le eCargo Bike hanno assorbito il 93 per cento delle risorse stanziate, mentre il 7 per cento è stato destinato a ciclomotori/motocicli elettrici. In totale le domande presentate sono state 1.335.

"La Lombardia sottolinea l'assessore regionale all'Ambiente e Clima Giorgio Maione (nella foto) - conferma il suo approccio concreto alla transizione ecologica, puntando su innovazione tecnologica e sostegno a famiglie e imprese, anziché su politiche basate sui divieti". Il territorio regionale, aggiunge Maione, "è all'avanguardia nell'abbattimento degli inquinanti in atmosfera, registrando risultati importanti grazie a un sistema integrato di incentivi e al programma Move-In. Le emissioni pro capite di PM10 e PM2.5 sono un terzo della media europea". Anche nel 2024, conclude, si è confermata la tendenza generale alla riduzione del numero di superamenti giornalieri di PM10 e nessun superamento dei limiti annuali di PM10. La media annuale del PM2.

5 rientra nei limiti in tutta la regione. "Questi successi, che hanno portato a un abbattimento del 40% delle emissioni in 20 anni - afferma -, dimostrano l'efficacia delle politiche regionali e l'impegno costante per l'ambiente".