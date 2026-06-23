Ally’s Bar, apre la terrazza sul cuore di Milano

Terrazza con vista sullo skyline milanese nel cuore del quadrilatero della moda (o dello shopping?). Ally’s Bar, una delle ultime creature di Enrico Buonocore, il patròn di Langosteria che negli ultimi mesi ha rinfrescato il brand con numerose novità, ha aperto le terrazze al sesto piano dell’edificio Fendi di via Montenapoleone che ha piacevolmente “occupato” nel corso dello scorso inverno con un ecosistema complesso e integrato.

Lo spazio si presenta come un giardino sospeso sulla città, una capsula di tregua lontana dal traffico che scorre laggiù, sei piani sotto, un salotto urbano elegante e molto milanese, arredato, come gli altri outlet di Buonocore nell’edificio con stile meneghino-internazionale frutto di un lavoro realizzato dal team di Buonocore assieme a quello Fendi, capaci di interpretare in modo convincente lo stile da club privato però a tutti accessibile. Una sorta di lounge internazionale, mai chiassosa ma suadente e vagamente romantica. Qui si può sbirciare i tetti del centro di Milano e trovare tregua all’afa estiva con un buon drink o con una scelta dal nuovo menu Sandwich&Spaghetti, un po’ da western all’italiana. Tra i sandwich ecco proposte come il Tramezzino al tonno o il Milanese con cotoletta di vitello e maionese al parmigiano. Quanto agli spaghetti, accanto a grandi classici quali come la Nerano, i Pomodoro e Basilico e la Cacio e Pepe, spuntano interpretazioni eleganti e contemporanee come gli Spaghetti burro e acciughe o gli Spaghetti e caviale.

Il punto di forza resta la drink list, curata dal bar manager Stefano Agostino, che gioca su cocktail classici e signature come il Fizz Royale, il Nitro Garibaldi e il Toreador Paloma, tutti realizzati con ingredienti di assoluta eccellenza. I prezzi sono ovviamente in linea con il target Langosteria, alti solo per coloro che non conoscono on non vogliono conoscere la propensione all’eccellenza informale del brand. Lamentarsene vorrebbe dire non aver capito il genius loci (o semplicemente non esserci mai stato).

Ally’s Bar, dedicato da Buonocore alla moglie Alessandra Maestroni, grande appassionata di mixology, è una delle novità del Buonocore Hospitality Group, il gruppo nato lo scorso aprile per raccogliere sotto un unico ombrello tutte le insegne della maison gastronomica milanese, una galassia sempre più ricca, che comprende in primis i ristoranti a marchio Langosteria: tre a Milano (la sede originaria fondata nel 2007 in via Savona 10, il bistrot in via privata Bobbio 2 e il ristorante di Montenapoleone in corso Matteotti 9), gli altri a Parigi, Londra, Paraggi, Porto Cervo e St. Moritz.

C’è poi il Private Restaurant sempre a Milano in via Savona 10 e ci sono i brand alternativi: Ally’s Bar in Montenapoleone e a Porto Cervo, Pepe-Barra Italiana sempre in corso Matteotti 9 e Bagni Fiore-Spiaggia Italiana a Paraggi.

Ally’s Bar è aperto dalle 12 al’1 del mattino. La cucina è sempre aperta. È in corso Matteotti 9, tel. 0276018167, mail langosteria.montenapoleone@langosteria.com, web www.langosteria.com/it/allys-bar