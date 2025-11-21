"Ribellarsi ai modelli di oggi e al troppo cibo spazzatura"

Per la prima volta nella storia le persone obese e in sovrappeso hanno superato quelle che non hanno cibo per sopravvivere (fonte: Fao). In Italia l'obesità affligge l'11,8 per cento degli adulti e il sovrappeso il 47 per cento (fonte: ISS).
I chili in eccesso predispongono alle malattie più frequenti e non trasmissibili come ictus o infarti, alcuni tumori e il diabete 2. C'è una moltitudine di malati potenziali (alcuni lo sono già) che genera costi elevati e alimenta un'industria miliardaria di diete e interessi commerciali, supportata dai social media.
È questa la cornice del libro Obesità, istruzioni per ribellarsi. La via mediterranea per equilibrio, longevità e libertà di scelta (Guerini e associati) scritto da Michele Carruba, professore emerito di Farmacologia e fondatore del Centro di Studio sull'Obesità all'Università Statale insieme con Pietro Paganini, Policy innovator, divulgatore e docente alla Temple University di Philadelphia e alla John Cabot University di Roma. Il libro è stato presentato da Letizia Moratti, oggi europarlamentare, che ne ha curato la prefazione nella sede della Fondazione Rovati. "Spieghiamo come si aumenta il peso fino a diventare obesi e come prevenire l'obesità - ha riassunto Carruba - Questa malattia è generata all'80% dagli stili di vita e non dai geni. Cambiando le abitudini alimentari e la sedentarietà possiamo risolverla. Non basta evitare un nutriente o esagerare con un altro. Serve trovare il proprio equilibrio quotidiano oltre che rispolverare la nostra cultura mediterranea". Non è facile re-impossessarsi di abitudini e tradizioni che si sono abbandonate. Da qui l'invito a ribellarsi (ai modelli imposti e alla pigrizia). "Quando parlo di equilibrio alludo a quel filo che lega molte culture alimentari associate alla longevità. Lo ritroviamo, con altri ingredienti, nelle dieta coreana o giapponese: porzioni contenute, varietà, connessione tra cibo, ambiente e ritualità quotidiana. In questi modelli, l'equilibrio è parte dell'identità collettiva". Il volume analizza i fallimenti delle politiche pubbliche, dalla sugar tax alle etichette, oltre alla presenza dei cibi ultra-processati che abbondando sugli scaffali dei supermercati. Oggi si parla di obesità perché sono arrivati i nuovi farmaci per perdere peso che, costi permettendo, potrebbero essere inseriti nei Lea (le prestazioni a carico del sistema sanitario). Ne è stato testimonal, più o meno consapevole, Elon Musk che ha dichiarato di essere dimagrito rapidamente grazie alla nuova molecola. Lo ha fatto senza mostrare di aver ponderato rischi e benefici, prassi salutare prima dell'assunzione di un farmaco.
"Non sono farmaci per far prevenzione ma per curare diabete 2 e obesità. È sbagliatissimo che li usino le modelle per conquistare la silhouette o chi ha il giro vita appesantito" fa riflettere Pietro Paganini. "Chi ha 40 chili in più è da considerarsi malato se ha sofferenza multiorgano (cuore, reni, fegato, articolazioni) in questo caso la bilancia rischi-benefici si sposterà a favore dei secondi - ha precisato Carruba - La dipendenza da farmaci è nociva, nei dimagrimenti rapidi si perde la massa muscolare, garanzia di salute a lungo termine e di un metabolismo che funziona".
Moratti ha poi ricordato che "non è un caso se Milano ha uno dei tassi di obesità infantile più bassi tra le grandi città del mondo: è il risultato di una visione politica e culturale capace di integrare alimentazione, benessere mentale, movimento e qualitàdella vita. Un cammino iniziato diversi anni fa quando con Milano Ristorazione, presieduta dal professor Carruba, abbiamo avviato un progetto pionieristico per trasformare la refezione scolastica in un momento educativo".