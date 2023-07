Acqua al rosmarino, rimedio naturale per capelli più lunghi

Nell’ultimo periodo, uno dei rimedi naturali più chiacchierati nel mondo dei social per ottenere una chioma lunga e sana è l’acqua al rosmarino.

Quest’ultima è un’erba aromatica molto usata in cucina grazie al suo sapore e profumo ineguagliabili. Apporta molti benefici per la salute dei capelli soprattutto quando sono fini e fragili e tendono a cadere. È utilizzata per i suoi effetti benefici dal XV e XVI secolo. Molti scelgono la sua formula concentrata sotto forma di olio essenziale.

Come si prepara

L’acqua al rosmarino è molto utilizzata in estate per rinforzare i capelli dopo l’esposizione ai raggi solari e alla salsedine del mare. Preparare questo prodotto non è assolutamente difficile. Occorre mettere a bagno due o tre rametti di questa pianta e lasciarli bollire per qualche minuto. Quando viene raggiunta la massima ebollizione bisogna spegnere e lasciare raffreddare per un po’. Una volta avvenuto il raffreddamento con l’aiuto di un colino si filtra l’acqua aromatizzata e la si può mettere comodamente in un flacone spray. L’acqua si mantiene tranquillamente per alcune settimane. L’ideale è conservarla in un recipiente di vetro a chiusura ermetica e riporla in frigo per non alterare le sue proprietà.

Quali sono i benefici

Questa lozione benefica va spruzzata direttamente sulla chioma dopo averla lavata accuratamente. La si può anche applicare direttamente sul cuoio capelluto. Il primo effetto che si ricava dopo il suo utilizzo è la maggiore pettinabilità. In effetti è l’ideale per districare i nodi e godere di una chioma più soffice e setosa. Ha la capacità di rinforzare il cuoio capelluto e ridurre notevolmente la caduta dei capelli soprattutto durante i cambi di stagione. Gli esperti di beauty hair consigliano di usarla con una certa costanza per godere al massimo dei suoi effetti benefici. La si può utilizzare ogni qual volta si fa lo shampoo o anche ogni sera prima di andare a letto per pettinare al meglio la chioma.

L’acqua al rosmarino permette di avere una chioma luminosa e sana. Applicandola sul cuoio capelluto ed effettuando un massaggio successivamente in questa zona, aiuta a migliorare la circolazione sanguigna stimolando i follicoli piliferi che consentono di far crescere di più le lunghezze. Inoltre il rosmarino contiene ferro e magnesio che facilitano e stimolano la produzione di emoglobina. Grazie a questa azione l’ossigeno è trasportato con più facilità e tempestività ai follicoli piliferi.

Inoltre questa pianta aromatica è un ottimo rimedio per chi soffre di forfora o capelli grassi. Svolge un’azione antimicotica in grado di purificare il cuoio capelluto prevenendo efficacemente la sua desquamazione. Quest’acqua funzionale ha anche un potere scurente. Ed è preziosa per coprire i primi capelli grigi.