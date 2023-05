Come evitare il burnout. Consigli e soluzioni

Stress, ansia e depressione divorano la nostra energia e possono portare al burnout, lo stadio finale di un esaurimento psicofisico. In questi tre stati emotivi il corpo avverte una situazione di emergenza e si organizza per reagire rapidamente: il sistema nervoso simpatico che controlla la risposta automatica di “lotta o fuga” la attiva in modo continuativo, facendo consumare all’organismo molta più energia del normale.

Che succede quando perdiamo energia

Il corpo utilizza la nostra energia per mantenere le sue funzioni in equilibrio: se gli sottraiamo l’energia disponibile non può operare correttamente e si manifestano una serie di disturbi fisici e mentali e malesseri. Vediamo i principali.

Mente . Il cervello utilizza una grande quantità di energia per mantenere le sue funzioni cognitive: i cali di energia influiscono sulla capacità di pensare in modo chiaro, di concentrarci, di prendere decisioni e risolvere problemi.

. Il cervello utilizza una grande quantità di energia per mantenere le sue funzioni cognitive: i cali di energia influiscono sulla capacità di pensare in modo chiaro, di concentrarci, di prendere decisioni e risolvere problemi. Ritmi sonno-veglia . Perdendo energia, ci sentiamo stanchi durante il giorno e ciò può causare difficoltà a dormire, mentre il sonno profondo rigenera e fa rilasciare gli ormoni per il rispristino dell’energia.

. Perdendo energia, ci sentiamo stanchi durante il giorno e ciò può causare difficoltà a dormire, mentre il sonno profondo rigenera e fa rilasciare gli ormoni per il rispristino dell’energia. Appetito e digestione . Lo stress può causare un aumento dell'appetito mentre la depressione può portare a una sua riduzione. In entrambi i casi ciò può influire sulla digestione e sul metabolismo e portare ad un aumento o perdita di peso anomali, con rischi di impatto negativo sulla salute generale.

. Lo stress può causare un aumento dell'appetito mentre la depressione può portare a una sua riduzione. In entrambi i casi ciò può influire sulla digestione e sul metabolismo e portare ad un aumento o perdita di peso anomali, con rischi di impatto negativo sulla salute generale. Sistema immunitario. Lo stress e l'ansia possono causare un aumento di cortisolo, un ormone che oltre certi livelli, riduce le cellule immunitarie, rendendoci più vulnerabili alle malattie.

Come evitare il burn out

Gestire e risolvere queste situazioni richiede tempo e pazienza ed il nostro stile di vita ed abitudini non equilibrate influiscono sui tempi di ripresa. Non esiste una soluzione unica per tutti ma possiamo però suggerire quattro comportamenti che ci aiutano:

Attività fisica. Basta anche solo una lunga camminata, perché da un lato stimola le endorfine, ormoni che ripristinano il metabolismo e generano energia e dall’altro aiuta a ridurre i livelli di cortisolo, migliorando la funzione immunitaria. Alimentazione equilibrata. Mangiare frutta, verdura, legumi, cereali e carboidrati complessi, cibi ricchi di nutrienti, vitamine e minerali, evitando gli zuccheri raffinati, i grassi saturi e le bevande alcoliche o gassate che affaticano l’organismo. Riposo adeguato. Cercare di dormire almeno 7-8 ore a notte, in modo profondo per rigenerarsi, e mantenere una regolarità nell'orario del sonno, riducendo le fonti di distrazione. Tecniche di rilassamento. La meditazione, lo yoga o la respirazione profonda, ma anche una passeggiata nella natura possono aiutare a ridurre lo stress e l'ansia, migliorare l'umore e aumentare i livelli di energia.

Rimedi naturali

Il modo migliore per compensare i cali di energia è adottare uno stile di vita sano, curando il benessere psicofisico. Possiamo anche aiutarci con integratori alimentari che contengano:

vitamine C e B come la B12 e l' acido folico , importanti per la produzione di energia a livello cellulare;

come la e l' , importanti per la produzione di energia a livello cellulare; pappa reale e polline , ricchi di proteine, carboidrati, grassi, vitamine e minerali, in genere associati ad un miglioramento di energia, umore, funzione cognitiva ed difese immunitarie;

e , ricchi di proteine, carboidrati, grassi, vitamine e minerali, in genere associati ad un miglioramento di energia, umore, funzione cognitiva ed difese immunitarie; minerali come il magnesio, ferro e zinco, micronutrienti che possono aiutare a ridurre la stanchezza e migliorare la vitalità.

Felixofia propone 3 soluzioni naturali

Energia 1- 14 fiale da 150 mg

Energia pura e diretta che entra velocemente nel sangue. Contiene pappa reale, in polvere, liofilizzata, sublinguale. Scopri il prodotto.

Energia 3 - 20 fiale da 10 ml

Apporto naturale di energia fisica, immunitaria e mentale. Contiene pappa reale, polline, vitamine B6, B12, C e zinco. Scopri il prodotto.

REFORKID, 20 fiale da 10 ml

Energia per mente e corpo ed immunità, per le tappe della crescita. Contiene pappa Reale, polline, propoli, 3 vitamine e 5 minerali. Scopri il prodotto.

Leggi anche: Microcircolazione e salute: il benessere per la pelle e le gambe