Scegliere una dieta corretta

Variare il nostro regime alimentare e seguire una dieta corretta riporta non solo il corpo al suo peso ideale ma l’organismo al suo equilibrio ed impatta sul nostro benessere psico-fisico. Ne parliamo con Neyeska Sanchez, naturopata, coach alimentare e di nutrizione integrativa.

Cosa implica un’alimentazione irregolare?

"Il nostro organismo regola il bilanciamento tra le calorie spese e quelle acquisite dal cibo e ha bisogno dei giusti nutrienti: un’alimentazione disordinata altera questo meccanismo fisiologico, rendendo il corpo e la mente più vulnerabili a malesseri, influisce negativamente sul benessere psico-fisico e, di conseguenza, sulla qualità di vita".

Quando si definisce una dieta “corretta”?

"Una dieta deve variare secondo l’individualità genetica, biochimica e metabolica di una persona e tenere in conto fattori come età, stile di vita, attività fisica e stato fisiologico. Insomma non può esistere una dieta in assoluto corretta ed adatta a tutti, perché un modello dietetico utile per una persona può essere inefficace se non dannoso per un’altra".

Differenze tra una dieta e l'altra: quali sono?

"Una dieta può essere finalizzata a perdere peso, aumentare la massa muscolare, sopperire a carenze, prevenire o curare malattie. Ma una dieta corretta assicura sempre all’organismo i giusti nutrienti, evitando scompensi e per essere definita efficace deve essere seguita comunque da un’alimentazione salutare per un equilibrio stabile della persona e del suo corpo".

Alcune diete falliscono, perché?

"Una dieta ben fatta modifica abitudini alimentari non sane ed insegna a mangiare bene ma senza privazioni forzate e senza incidere negativamente su aspetti fisiologici ma anche sociali, psicologici, cognitivi ed emotivi dell'individuo. Senza un metodo nutrizionale calibrato si recuperano i chili persi in breve tempo. Un classico esempio? Una dieta veloce che stressa l'organismo il quale, privato di nutrienti essenziali, attiva i meccanismi di adattamento e difesa che faranno riacquistare rapidamente peso".

Perché si consigliano le diete graduali?

"Il corpo ha più "compartimenti", alcuni più sensibili a variazioni dell’alimentazione. Una dieta graduale fa tornare l’organismo in equilibrio senza stress fisiologici e permette al metabolismo di “adattarsi”, così una persona può vivere bene e senza privazioni frustranti".

Ci sono prodotti naturali validi per aiutare a dimagrire?

"L’uso di integratori con elementi naturali aiuta l’organismo a riprendere il suo equilibrio ed il corpo a raggiungere un peso ideale ma non ci sono rimedi miracolosi. Come dice il loro nome, “integrano” un percorso alimentare corretto. I naturopati utilizzano in generale integratori che aiutano la disintossicazione, la digestione e l'intestino e stimolano il metabolismo: sono prodotti naturali validi ma solo complementari ad un'alimentazione sana ed una dieta corretta".

I prodotti consigliati

Tre prodotti per aiutare a disintossicare e purificare l'organismo ed a perdere peso.

AMINACTIVA DREN, sciroppo di 250 ml – Depurativo e drenante

Combinazione naturale di piante e vitamine con potere drenante e purificante che aiuta ad eliminare i liquidi ed a ridurre il volume corporeo. Depurando l'organismo, supporta la digestione e l'intestino e aiuta a disintossicare gli organi depurativi come reni e fegato. Efficace per preparare l'organismo ad una dieta dimagrante o ad una terapia. Scopri il prodotto sul sito.

COMEGRAS, 20 fiale da 10 ml – Inibitore grassi e carboidrati

Inibisce l'assorbimento di carboidrati e grassi, aiuta la digestione e riduce la sensazione di pesantezza, dopo aver mangiato. 7 elementi naturali con l'azione di vari enzimi, degradano le molecole proteiche e stimolano il metabolismo degli zuccheri, dissolvendo il grasso di riserva. È antiossidantie depurativo e diuretico. Efficace in caso di un'alimentazione irregolare e quando si segue una dieta. Scopri il prodotto sul sito.

AMINACTIVA INTENSIVA, 30 capsule - Simolatore del metabolismo notturno con 11 aminoacidi, bacche d'Acai, cromo e coenzima Q10

Combinazione di elementi naturali che stimolano il metabolismo ed aiutano la diminuzione del peso. I suoi principi attivi spingono l'organismo a bruciare i grassi impedendo il rallentamento fisiologico del corpo durante il sonno ed il riposo. Grazie alle sue proprietà termogeniche, i grassi si convertono in energia, dando vitalità al corpo; il potere antiossidante rassoda i tessuti ed evita la riduzione di tono dei muscoli. Scopri il prodotto sul sito.

