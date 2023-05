Microcircolazione e salute: il benessere per la pelle e le gambe

Gran parte della nostra salute dipende dal flusso sanguigno sottostante. Il prof. Luca Martirani, specialista in Biotecnologie e docente di Microbiologia, tecniche Farmaceutiche e Microbiologia applicata, ci spiega le funzioni della microcircolazione e come influisce sul benessere della pelle e delle gambe.

A cosa serve la microcircolazione?

È il sistema di vascolarizzazione più piccolo del nostro organismo costituito dai capillari, i vasi sanguigni più piccoli che portano il sangue ai tessuti e alle cellule del nostro corpo. È molto importante perché il sangue scorre e trasporta verso i tessuti, anche periferici, ossigeno, sostanze nutrienti, ormoni e cellule immunitarie e rimuove le sostanze di scarto.

Perché una buona microcircolazione migliora la pelle?

Gli studi hanno rilevato che esiste un collegamento diretto tra i tessuti cutanei e un normale flusso sanguigno, a cominciare dai vasi e dai capillari. Con una microcircolazione regolare, infatti, la pelle si mantiene più elastica e luminosa, con un corretto contenuto di acqua e una superficie levigata.

Una cattiva microcircolazione come influisce?

Può portare a una diminuzione del flusso sanguigno e quindi un minore apporto di ossigeno e nutrienti alle cellule cutanee, ostacolando la rigenerazione dei tessuti. In questi casi possono sorgere problemi come la secchezza, la desquamazione, l'infiammazione, la comparsa di rughe e di macchie scure.

Con il caldo si è più soggetti al gonfiore alle gambe: perché?

Il caldo causa la dilatazione dei vasi e dei capillari ed un aumento del flusso sanguigno con conseguente accumulo di liquidi nelle gambe che dà origine al gonfiore. Inoltre, si verifica una maggiore perdita di liquidi attraverso la sudorazione, il che può aumentare il rischio di disidratazione e peggiorare il gonfiore.

Come si può migliorare la microcircolazione?

Alcuni accorgimenti possono aiutarci: bere molta acqua, mantenere un giusto peso corporeo, fare esercizio fisico, evitare alcol e fumo e seguire una dieta sana. Per le gambe gonfie è preferibile non stare troppo a lungo in piedi o seduti, non indossare pantaloni troppo stretti, tacchi alti o scarpe rasoterra e posizionare un rialzo ai piedi del letto.

Quali rimedi naturali possono aiutarci?

Possono essere utili integratori con micronutrienti come vitamina C, E, estratti di frutti rossi, omega 3-6-9: aiutano a mantenere la tonicità delle pareti dei vasi sanguigni e la corretta irrorazione, con un’azione antiossidante per contrastare la degenerazione cellulare. Naturalmente integrano ma non sostituiscono i benefici di una vita sana ed un’alimentazione regolare.

Felixofia propone 3 soluzioni naturali

Vie Circulacion - 20 fiale da 10 ml

È un regolatore della microcircolazione che ossigena e nutre i tessuti ed attiva il metabolismo delle cellule, rivitalizzandole. Con ribes, vite rossa, ginkgo biloba, bioflavonoide di agrumi e mirtillo. Scopri il prodotto

Perle Irio E - 90 perle

Prodotto antiossidante che regola la circolazione, il metabolismo ed il sistema ormonale. Con 2 oli ed 1 estratto vegetali (omega 3,6,9) e vitamina E. Scopri il prodotto

Cryo Repair - Spray 150 ml

Idrata, aiuta il microcircolo, dà sollievo e protegge la pelle. Con aloe, piante, minerali e vitamine. Scopri il prodotto

