Promin, lontani dai mali di stagione grazie all’aiuto degli estratti vegetali

Freddo ed umidità minacciano la nostra salute: influenza e raffreddore, laringite, otite, sinusite, tra le più comuni. Senza dimenticare l’attuale versione, oggi fortunatamente meno aggressiva, del Covid 19.

Malattie causate dall’attacco di virus e batteri alle mucose delle vie respiratorie e la capacità di difesa di ogni individuo dipende dalla sua forza immunitaria e dalla reattività del proprio organismo.

Sia che ci si vaccini d’inverno, oppure no, è fondamentale rendere l’organismo più resistente all’attacco di batteri, virus ed altri patogeni, sostenendo le sue naturali difese.

Ci vengono in aiuto anche i rimedi naturali. Si tratta di fitoterapici, vitamine, minerali, nutrienti funzionali che sostengono il sistema immunitario e velocizzano il decorso di raffreddore, influenza ed altre malattie da raffreddamento, controllandone le complicanze. La vitamina C è tra i rimedi più importanti che la natura ci ha lasciato per difenderci dalle infezioni.

La troviamo in molti alimenti di origine vegetale come agrumi, kiwi, pomodori, ortaggi a foglia verde, ecc.

Essendo però una vitamina facilmente degradabile, questi alimenti andrebbero consumati subito dopo il raccolto, cosa non garantita dagli attuali sistemi produttivi e di stoccaggio. Molto auspicata quindi una sua integrazione nella dieta scegliendo, tra le numerose forme di vitamina C in commercio, una ad alta penetrazione cellulare e delicata su stomaco ed intestino, come gli ascorbati minerali: ascorbato di potassio, di calcio, di magnesio, eccetera.

L’ascorbato di magnesio Ascopromin Mg di Promin, ad esempio, garantisce, in una bustina di prodotto al dì, l’apporto di 1g di vitamina C e di una quota di Magnesio molto equilibrata e biodisponibile. Senza conservanti, additivi, aromi, aiuta a difenderci dalle infezioni invernali e, grazie al magnesio, a proteggere l’apparato osteoarticolare e cardiovascolare, messo a dura prova dall’inverno.

Mantenere il tratto respiratorio quanto più libero e disinfiammato è il primo passo per garantire una buona copertura contro l’ingresso di virus e batteri. L’utilizzo di alcuni fitoterapici a base di Erisimo o Erba dei cantanti, Timo, Echinacea, Melaleuca, piante medicinali, di cui oggi conosciamo bene l’attività immunomodulante, può bloccare sul nascere mal di gola, raffreddore e tosse.

Coro Erisimo di Promin è una linea completa di prodotti a base di estratti vegetali sinergici per la protezione di gola e mucose delle vie aeree e a sostegno della voce. Nella linea, ecco le compresse orosolubili a base di solo Erisimo, oggi anche nella versione Zero (zero zuccheri e zero glutine) e i prodotti a base di Erisimo in associazione a piante medicinali, che aiutano a sostenere il sistema immunitario e a combattere i più frequenti sintomi dei disturbi invernali: raucedine, afonia, gola infiammata, tosse.

In particolare, in Coro Erisimo Spray, la forza dell’Erisimo è una vera arma di difesa associata

alla Melaleuca, di cui sono note le proprietà antivirali ed antibatteriche: 2 o 3 spruzzi del prodotto, ripetuti 3 o 4 volte nella giornata, possono essere un valido aiuto per proteggersi, ridurre i sintomi e le complicanze.