Il rischio di prendere un nonno "in affitto"

Pubblichiamo un racconto inedito di Andrea Vitali che sarà ospite del Festival "La città dei lettori" nell'appuntamento di sabato 4 settembre a Calenzano (Firenze).

E rano sempre stati in venti per quanti anni ?

Bo' !

Adesso erano diciannove perché nel corso dell'anno appena passato uno dei nonni era morto.

D'altronde era la vita...

Tuttavia, forse, non era il caso, almeno per quell'anno, di rinnovare l'appuntamento, ritrovarsi tutti e venti, (cioè, pardon!, diciannove), di ritrovarsi tutti, insomma, attorno a una bella tavolata com'era ormai tradizione.

Un peccato eh!

Un peccato perché, a parte il mangiare tutti assieme, che a quello si poteva rinunciare facilmente, quello che dispiaceva sarebbe stato non passare una bella giornata all'aria aperta.

Perché, forse non era chiaro, non si erano mai riuniti per Ferragosto in un ristorante qualunque.

Ristoranti no, mai!

A parte il fatto che ti pelavano vivo, a parte che ti davano da mangiare le peggio schifezze, a parte il fatto che dovevi pregarli in ginocchio per trovare posto se non avevi prenotato

A parte tutto, cosa c'era di più bello che ritrovarsi tutti insieme in un crotto collocato a mezza montagna? All'aria aperta, in piena libertà, bambini e adulti, tutti liberi di alzarsi, andare e venire, nessuna formalità E un cibo semplice, genuino per una volta tanto, niente hamburger, nessuna precottura, sapori talmente veri che sembravano finti.

Un momento di riunione, quasi una comunione, al quale tutti pensavano con allegria, con affetto, atteso come se fosse Natale.

Ma col pensiero del nonno morto appena qualche mese prima, con l'immagine di quel posto vuoto a tavola, il rischio era che la festa assumesse i contorni di una commemorazione funebre e che all'allegria spontanea grazie alla quale avevano sempre sorriso, scherzato e cantato i bei canti di montagna si sarebbe sostituita una maschera pietosa per malamente nascondere la tristezza.

Sennonché da un mesetto circa girava per casa quel volantino che Papele, il più piccolo della compagnia, «Il nostro futuro» l'aveva appellato una volta il nonno morto, aveva portato a casa dall'oratorio.

«Adotta un nonno per Ferragosto», recitava l'invito in testa al volantino e spiegava che l'iniziativa era combinata tra i partecipanti dell'oratorio feriale, sacerdoti e educatori, e le suore del locale ospizio.

Quando il sacerdote l'aveva spiegata ai ragazzi, pregandoli di spiegarla a loro volta in casa, a Papele era venuto da piangere. Interrogato sul perché delle lacrime, aveva risposto tra un singhiozzo e l'altro che sentiva ancora tanto la mancanza del nonno. Il sacerdote allora l'aveva fatto uscire dal gruppo e, tenendolo accanto a sé, aveva elogiato il sincero dolore del ragazzo, paragonandolo a quello di tanti nonni e nonne che se ne stavano soli, senza compagnia, all'ospizio: ospitarli per un giorno avrebbe restituito loro un poco della felicità perduta. Poi, con una mano sul capo del bambino aveva detto: «Sono sicuro che il nonno di Papele sarebbe felice se qualcun altro, anche per un sol giorno, prendesse il suo posto».

A quell'affermazione Papele aveva aderito con cieca fede e tanto aveva insistito in famiglia che infine la decisione era stata presa: un nonno dell'ospizio avrebbe preso il posto di quello defunto.

L'affittato nonno, come da subito venne scherzosamente appellato, viaggiava verso i novant'anni e l'unica raccomandazione che la superiora dell'ospizio, suor Elezia, fece agli affidatari, fu quella di controllarne l'ingordigia. Credendosi ancora giovane e ricordando i corposi menu della gioventù, nella rare occasioni che gli erano capitate aveva dimostrato di non sapersi contenere di fronte a piatti ricolmi e bicchieri pieni, con tragiche conseguenze poi sulla sua digestione. La risposta della parentela era stata rassicurante: stante l'ombra del recente lutto, anche loro avrebbero evitato eccessi, sorta di postremo omaggio al defunto.

Tuttavia, giunti in loco con un poco di vettovaglie al seguito com'era d'uso, e gettata un'occhiata alla tavola che li attendeva, ricca di sani prodotti della terra e dell'aia, si chiesero tutti, tranne il nonno affittato, come sarebbe stato possibile dar prova di continenza.

Come sarebbe stato possibile non avventarsi sul pollo alla cacciatora e sulla gallina a lesso, sugli affettati, sui sottaceti e i sottoli, sugli agoni in salsa verde e in carpione? Come sarebbe stato possibile, in mezzo a tanta abbondanza e col viatico dell'allegria che giungeva dalle altre tavole imbandite, non trasformare quella giornata in una festa, a misura di ciò che avevano fatto gli anni passati?

Immersi nella riflessione circa l'atteggiamento da assumere, il gaudente nonno in affitto, gli occhi già esorbitanti alla vista delle leccornie dispiegate sul tavolo, prese l'iniziativa. Sapeva di essere sostituto di un più che caro estinto, che ne occupava il posto e non la memoria afflitta. Con gesto di nobili intenti propose quindi un brindisi in suo onore e, afferrato il coccio da un litro, riempitolo per metà del vinello fresco di cantina e completata l'opera con un mezzo di gazzosa affinché anche i bambini potessero bagnare il becco onorando il caro nonnetto, egli per primo attinse al bordo e poi fece girare. Mentre il coccio proseguiva il cammino di mano in mano però, lo sguardo dell'ospite si corrucciò come se qualcosa non quadrasse, come se, sì!, come se mancasse qualcosa.

Come se GLI mancasse qualcosa piuttosto. E, corrugando la fronte, stringendo le mascelle nello sforzo mnemonico, avvertì una sensazione di molle intimità all'interno del cavo orale che gli chiarì all'istante di essere orfano della dentiera.

Eppure, in previsione dell'invito, l'aveva non solo indossata quella mattina ma l'aveva anche sottoposta il giorno prima a una scrupolosa pulizia. Il coccio ormai viaggiava verso la fine della sua corsa, un sorsettino al più piccolo della compagnia, giusto un umettare le labbra, e poi sarebbe finito tra le mani tremolanti della vedova. E ci finì sotto gli occhi umidi di commozione dei presenti e un tentativo di applauso generato dalle palme più giovani, mentre la nonna scolava il fondo del coccio rivelando infine dove era andata a finire per un accidente la dentiera del venerando preso in affitto. E fu come se il nonno dipartito avesse voluto mandare quel deterrente affinché le intenzioni di continenza in suo onore riprendessero vigore. L'appetito di tutti, bambini compresi, si smorzò all'istante alla vista della protesi.

Non quello del nonno preso in affitto che, dentiera di nuovo in sede, fu ingordo come la madre superiora aveva temuto, patendo il giorno dopo le conseguenze.