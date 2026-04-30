Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Attualità |FILM DI GIUSEPPE TESI

"Risoamaro" oggi al teatro Parenti su due donne vittime di violenze

Il film affronta, come dice Francesca Simoncini, "le conseguenze esistenziali provocate da una violenza che sembra destinata continuamente a ripetersi"

"Risoamaro" oggi al teatro Parenti su due donne vittime di violenze
00:00 00:00

"Un film costruito sulla realtà giudiziaria della violenza di genere, sofferta dalle donne da parte degli uomini, e che riesce a tratteggiare la dura realtà delle storie che vengono vissute e processate nelle nostre aule". Così Fabio Roia, presidente del tribunale di Milano, definisce "Risoamaro-La violenza è un sasso che rotola velocemente", il film di Giuseppe Tesi che viene presentato questa sera alle 20,30 al teatro Franco Parenti. E' la storia di Erica Weber, scrittrice, e di Ròs, donna delle pulizie: due mondi diversi che si scoprono accomunati da una storia brutale di violenza subita. Insieme le due donne si trovano a fare i conti con nemici sempre presenti: la difficoltà di denunciare, la paura. E il film affronta, come dice Francesca Simoncini, "le conseguenze esistenziali provocate da una violenza che sembra destinata continuamente a ripetersi".

Di fronte a un tema delicato, col rischio continuo di scivolare nei luoghi comuni, Risoamaro - spiega il giudice Roia - "riesce a proporre una struttura immaginifica ma ancorata alla realtà di queste storie. Come dice il titolo, la violenza di genere è un sasso che rotola velocemente e che non si ferma se la donna non decide di farsi aiutare". Perchè la violenza ha molte forme, c'è la violenza fisica che è più leggibile.

C'è però anche la violenza psicologica, la violenza economica, la violenza del controllo, che sono le più difficili da riconoscere come tali. "Risoamaro è un grande film anche perchè è un film di speranza, racconta di donne che ce le fanno, che come moltissime donne riescono a uscire di questi spazi di tossicità".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica