Il ritorno di Bob Dylan cellulari "sotto chiave"

Torna in Italia Bob Dylan con cinque concerti, per presentare il nuovo album «Rough and Rowdy Ways». Prima tappa del tour nel Belpaese, il Teatro Arcimboldi stasera e domani (su richiesta dell'artista, questo concerto è un «Phone free show», ciò significa che i telefoni possono essere introdotti in sala solo in custodia sigillata certificata per il tour). Il cantautore di Duluth si esibirà in due serate consecutive al Tam per poi prendere il palco di due dei più prestigiosi festival italiani: Lucca Summer Festival e Umbria Jazz. Dylan concluderà la serie di concerti - che lo riportano in Italia dopo cinque anni - a Roma, nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica. Ma vendiamo il suo nuovo lavoro discografico.

«Rough and Rowdy Ways», l'album da lui pubblicato nel giugno 2020, è stato descritto da gran parte della critica internazionale come uno dei migliori dischi pubblicati negli ultimi anni dal cantautore Premio Nobel. «Mentre il mondo continua a cercare di celebrarlo come un'istituzione, inchiodarlo, inserirlo nel canone del Premio Nobel, imbalsamare il suo passato, questo vagabondo continua a fare la sua prossima fuga. In Rough and Rowdy Ways, Dylan sta esplorando un terreno che nessun altro ha mai raggiunto prima, continua a spingersi verso il futuro», così Rolling Stone. E ancora: «Dopo tutti questi anni in movimento, letteralmente e metaforicamente, chi sapeva che la contentezza creativa si addiceva a Dylan così bene?», secondo Mojo. Infine: «Rough and Rowdy Ways è un tremendo collage di riferimenti eruditi alla cultura alta e bassa, un'indagine sulla grandezza e sulla fragilità umana spesso trattata come una serie di ammiccamenti d'intesa. Riguarda la condizione umana; probabilmente è anche abbastanza autobiografico» (The Guardian). Ma non è finita qui: agli Arcimboldi, a breve, arrivano altre star.

Lunedì 17 appuntamento con Iggy Pop, insieme alla sua Free Band, che dopo molti anni tornerà in concerto a Milano, sempre agli Arcimboldi. Il cantante è una leggenda vivente del rock che non ne vuole sapere di invecchiare e che ha ritrovato l'aggressività e l'energia dei giorni migliori. In scaletta i brani più noti con l'aggiunta di alcuni brani nuovi, tratti da «Every Loser». Iggy Pop nel concerto ripercorrerà le tappe della sua lunga carriera: dagli esordi, con i suoi Stooges, alla rinascita con David Bowie, e poi la carriera solista iniziata nel 1977 con «The Idiot» e con «Lust For Life» e che lo ha portato alla pubblicazione di album diventati pietre miliari del rock.

Bob Dylan in «World Wide Tour», oggi e domani agli Arcimboldi alle ore 21 (biglietti: da 79,30 a 149,50 euro)