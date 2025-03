Il ritorno di Daredevil. L'avvocato non vedente si è reinventato per battere il "villain"

da Los Angeles

Daredevil, l'avvocato non vedente dell'Universo Marvel è tornato. Interpretato al cinema da Ben Affleck e su Netflix, dal 2015 al '18, da Charlie Cox, è ora sbarcato su Disney +. Ha sempre il volto di Charlie Cox ma ha cambiato squadra, creato questa volta da Dario Scardapane, Matt Corman e Chris Ord. Rimane comunque sempre lui, Matt Murdock, uomo di legge di giorno e vigilante di notte, brillante avvocato che ha subito un incidente d'infanzia che gli è costato la vista e ha portato gli altri sensi a livelli sovrumani. Daredevil/Murdock è anche un devoto cattolico e un esperto di arti marziali. Dopo sette anni di quiescenza, oggi è un uomo più maturo e un eroe ancora più tosto. «C'è stato un momento, dopo la cancellazione di Netflix, in cui non avrei mai pensato di tornare a interpretarlo, ma è successo e devo dire che mi fa molto piacere. Sono affezionato a Matt».

Charlie Cox, nella conferenza stampa di presentazione del progetto è stato alquanto criptico circa la trama: «È difficile raccontare la serie senza rischio di rovinare la visione ai fan. Matt ha dovuto ripensare a sé stesso e ritrovare la sua identità in un modo che probabilmente è più profondo di quanto abbiamo mai visto in precedenza. L'avvocato Matt finisce per intraprendere un percorso che si può descrivere come un cerotto che dovrà essere strappato, lentamente e dolorosamente. Per i fan della serie è lo stesso Matt Murdock, solo un uomo più maturo, influenzato dalle sue esperienze».

I primi due episodi della quarta stagione della serie, con il titolo Daredevil: Rinascita sono ora disponibili su Disney +. Gli altri, in tutto otto, arriveranno le prossime settimane, ogni martedì. Il sottotitolo «Rinascita» è un riferimento all'arco narrativo del Daredevil di Frank Miller e David Mazzucchelli del 1986, una delle serie più famose della storia dei fumetti Marvel, anche se la trama nella serie è per lo più slegata da quelle strisce comiche. È un inizio davvero scioccante quello della prima puntata della nuova stagione, di cui non anticipiamo nulla per non rovinare la sorpresa al pubblico.

Quello che possiamo dire è che in questa quarta stagione l'avvocato Matt Murdock dovrà vedersela ancora con uno dei «villain» più riusciti e carismatici della Marvel: Wilson Grant Fisk/Kingpin, interpretato da Vincent D'Onofrio e apparso per la prima volta nel 1967, nelle strisce di The Amazing Spider-Man #50, creato dalla fervidissima matita dell'indimenticato Stan Lee. Wilson Grant Fisk è «il re del crimine di New York», un omone enorme, un uomo d'affari implicato nella malavita e dedito alla politica. «Il fascino di Kingpin? Al pubblico piacciono i cattivi - dice D'Onofrio -. Per secoli e secoli i romanzi criminali, le storie dark, sono state raccontate perché in grado di creare una distanza dal pericolo e quindi esorcizzarlo. Daredevil: Rinascita fa la stessa cosa, c'è un eroe e un delinquente da combattere, funziona sempre, dalla notte dei tempi». Secondo D'Onofrio non c'è poi tutta questa differenza fra l' eroe e il suo antagonista: «Murdock e Fisk hanno molto in comune, sono entrambi uomini spezzati. Si potrebbe pensare alla metafora dei vampiri che cercano di vivere alla luce del giorno senza riuscirci davvero. Loro fanno lo stesso, è una lotta che entrambi stanno attraversando».

Torneranno nella quarta stagione anche molti altri personaggi della serie Netflix, alcuni con ruoli importanti, altri meno, il nuovo progetto fa parte della Fase Cinque del Mcu (Marvel Cinematic Universe) e si inserisce perfettamente fra gli

altri titoli del franchise. Prima di entrare ufficialmente nell'Mcu, il Daredevil di Cox ha partecipato ad altri progetti, tra cui il film del 2021 Spider-Man: No Way Home e la serie televisiva She-Hulk: Attorney at Law.