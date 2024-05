Da Rocky a Forrest Gump: ecco le vere icone del cinema

Non importa quanto «pesi» una piuma. Se pochi grammi o molti soldi. Conta il suo svolazzare leggero. In balia del vento del destino. O del caso. Come in Forrest Gump (foto) dove compare all'inizio e alla fine ed è il simbolo del fato che decide le sorti del protagonista. La sua folle corsa. E il suo accompagnare il figlio al bus per il primo giorno di scuola. Emozione e ricordo. Il senso di un'icona, che permette a chi guarda quella tenera piuma ricordare tutto il film in uno svolgersi mentale dei fotogrammi.

Accade a Torino a chi visiterà «Movie icons», una mostra di 120 oggetti provenienti dai set di Hollywood, acquistati da Luca Cableri, e in esposizione da oggi al 13 gennaio 2025. Cableri e Domenico De Gaetano, direttore del Museo nazionale del cinema alla Mole Antonelliana, ne sono i curatori e la hanno presentata ieri insieme al presidente Enzo Ghigo e due premi Oscar, Dante Ferretti, scenografo di molti film di Scorsese, Fellini e Pasolini, con la moglie e costumista Francesca Lo Schiavo.

Sul prestigioso scalone della Mole è stato allestito un sogno che diventa seduzione, fascino e materia. Suggestione per chi si rivedrà in Johnny Depp - Willy Wonka e i suoi biglietti d'oro con le tavolette di cioccolata. Per chi ha nel cuore i guantoni di Sylvester Stallone - Rocky Balboa. Il giubbotto di salvataggio di Titanic o la maschera dell'uomo anfibio della Forma dell'acqua. Per non parlare del caschetto di Jurassic Park e dell'artiglio del Velociraptor.

La nostalgia ha il sapore dei cartoon targati Flinstones con il modellino della casa del futuro. E tanta, tanta fantascienza, dall'orecchio di Spock in Star Trek alla spada laser di Luke Skywalker o al ciuffo di Chewbecca.

Dal robot di Io robot all'abito dell'agente H di Men in black o alla tuta di astronauta di Armageddon. Fino alla storia, quella vera. Del cinema. Con i plastici di Hugo Cabret che racconta la settima arte ai bambini. O la maschera di Guy Fawkes. Perché qualche volta il sogno è anche vendetta. E inizia per V.