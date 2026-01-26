Rogo in negozio di e-bike, evacuato intero palazzo

Un incendio scoppiato in un negozio di e-bike al piano terra di un palazzo ha portato all'evacuazione dell'intero condominio. Nessun ferito grave, ma 14 persone sono state soccorse dal 118 a causa del fumo inalato, tra loro anche tre bambini. È successo ieri intorno alle 12.30 in via Plana, zona Certosa, non lontano da piazza Firenze. L'allarme è scattato per un rogo scoppiato all'interno di un negozio di bici elettriche e batterie per monopattini, situato al piano terra dello stabile al civico 29 che ha in tutto quattro piani di appartamenti. I vigili del fuoco hanno evacuato tutto il palazzo.

Sul posto sono appunto intervenuti i pompieri con cinque mezzi, insieme alle forze dell'ordine e a cinque ambulanze del 118 e due automediche inviate in via precauzionale. Le fiamme hanno danneggiato il negozio, ma il fumo che si è sprigionato dai locali a piano terra ha raggiunto anche le abitazioni ai piani superiori.

Ben 14 inquilini sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per aver inalato i fumi prodotti dall'incendio e per sintomi da intossicazione. Otto residenti sono stati ricoverati in codice verde in diversi ospedali, tra Sacco e Niguarda, e tra loro ci sono anche i tre minorenni. Nessuno degli intossicati si trova in gravi condizioni. Buona parte dell'edificio, secondo quanto ricostruito dal Comando dei vigili del fuoco, risulta compromesso e i 22 appartamenti sono stati dichiarati tutti inagibili. Gli abitanti sono stati nell'immediato assistiti dalla Protezione civile, nell'attesa di trovare loro una sistemazione per la notte.

Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dello stabile da parte dei pompieri sono andate avanti per tutta la giornata. Mentre sono partite le indagini per cercare di far luce sulle cause dell'incendio nel negozio di rivendita di biciclette. Non si esclude nessuna possibilità, nemmeno l'ipotesi di un rogo di origine elettrica, vista la natura dell'attività commerciale.

Le fiamme potrebbero, nel dettaglio, essere partite da una batteria mal funzionante e in pochi minuti hanno invaso il locale. Ieri mattina la colonna di fumo che si è levata da via Plana è stata notata a distanza, anche da zone molto lontane della città.