Case ristrutturate riconsegnate agli abusivi che le occupano

Il palazzo di via del Porto Fluviale a Roma, occupato dal 2003, sarà ristrutturato grazie ai fondi del Pnrr ma, successivamente, verrà riassegnato agli stessi nuclei familiari che attualmente vivono abusivamente nell’edificio, nonostante il prefetto lo abbia inserito tra le strutture da sgomberare. Il provvedimento è stato approvato, dopo ben dieci ore di seduta, in consiglio comunale a causa delle consuete scaramucce tra maggioranza e opposizione. Alla fine gli abusivi, grazie a un bando speciale, avranno la priorità nel rientrare nelle abitazioni riqualificate. È stato un parto difficile quello del civico consesso che ha dato il via libera alla ristrutturazione solo in seconda seduta, dopo che il primo giorno non era stato raggiunto il numero legale in consiglio.

Il progetto prevede l’acquisizione gratuita del palazzo dal demanio militare e la costruzione di alloggi popolari. Tra centrosinistra e minoranza ci sono state scintille, poiché i consiglieri di opposizione hanno presentato una quarantina di emendamenti che hanno mandato in confusione l’intera aula. È capitato così che la maggioranza abbia bocciato una richiesta di modifica che favoriva l'inclusione e l'assistenza dei cittadini stranieri, oppure si sia dovuta impegnare per superare dissidi interni. In particolare, sull’assegnazione degli alloggi ai precedenti occupanti abusivi c’è stato l’ostruzionismo della lista civica che porta il nome di sindaco Roberto Gualtieri.