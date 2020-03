Ama, netturbini a casa per paura del coronavirus: “I rifiuti possono contagiare”

Nel momento di maggior emergenza sanitaria mondiale, a Roma mancano i dipendenti Ama. Almeno quattro su dieci, riferisce Il Tempo, sono a casa per malattia, ferie, permesso parentale oppure in congedo per la 104, mentre per gli amministrativi è stato predisposto lo smart working.

La stima sulle assenze è stata diffusa lunedì scorso da Marcello Bronzetti, capo del personale, nel corso della prima riunione del comitato di controllo, tenutasi in presenza dei sindacati per gestire le operazioni di messa in sicurezza del personale dal rischio di contagio del coronavirus. La raccolta dei rifiuti procede molto a rilento e a soffrire di questa situazione sono soprattutto i quartieri della periferia Nord ed Est della Capitale. E la situazione non sembra che migliorerà dato che i dipendenti della municipalizzata romana sembrano impauriti soprattutto da quando l'Istituto superiore di sanità e la Regione Lazio hanno imposto alle persone contagiate da coronavirus o messe in quarantena di rinunciare alla raccolta differenziata. "Come facciamo a riconoscere questi rifiuti speciali?", si chiedono. Una paura dettata dal fatto che un capo operaio della sede di Rocca Cencia si trova ricoverato allo Spallanzani. Dalla Pisana hanno emesso un'ordinanza con cui si chiede ai Comuni e alle municipalizzate di organizzare dei servizi di raccolta simili a quelli per i rifiuti ospedalieri, ma tale prassi nella Capitale non ancora iniziata.