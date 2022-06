La follia di due turisti: così hanno danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti

La scalinata di Trinità dei Monti, risalente al 1725 e inaugurata da Papa Benedetto XIII, ideata per collegare piazza Trinità dei Monti con piazza di Spagna, è stata nuovamente danneggiata in modo grave. Per rimetterla in sesto saranno necessari ben 65mila euro di fondi pubblici. A calcolare la cifra per il suo restauro sono stati i tecnici della Sovrintendenza comunale che hanno eseguito un sopralluogo nella mattinata di ieri, scortati dagli agenti della polizia locale del I gruppo Trevi. In un solo mese la scalinata, patrimonio dell’Unesco, è stata lesionata due volte. E in entrambe le occasioni a lesionarla sono stati turisti stranieri.

Prima la Maserati poi i monopattini

Lo scorso 12 maggio era stato un 37enne saudita, che si trovava in vacanza nella Capitale, a percorrere il monumento al volante della sua Maserati presa a noleggio all’aeroporto di Malpensa. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona le forze dell’ordine erano riuscite a rintracciare l’uomo, bloccato dalla polizia di frontiera proprio quando stava per ridare l’auto all’agenzia di noleggio, prima di prendere il volo che lo avrebbe riportato a casa. Per colpa della sua guida azzardata, la scalinata si era fratturata il 16esimo e il 19esimo gradino, per un danno totale di 46mila euro.

Un altro duro colpo è stato inferto alla scalinata nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 giugno, quando due turisti, questa volta americani, hanno avuto la geniale idea di scendere i gradini in marmo pregiato con i loro monopattini. La coppia, un ragazzo di 28 anni e una giovane di 29 anni, verso le 3.45 stava scendendo la scalinata portando i mezzi a mano, quando la donna ha buttato, sembrerebbe per giocare e per divertirsi, il monopattino almeno tre volte giù dalla gradinata.

Fermati e multati

L’americana non aveva però tenuto conto che il monumento è presidiato 24 ore su 24 dagli agenti della polizia locale che subito sono intervenuti. La coppia di turisti è stata fermata e multata di 400 euro ciascuno. Questa è infatti la sanzione prevista dal regolamento di polizia urbana approvato nel 2019 dalla giunta Raggi. Daspo urbano per entrambi che hanno avuto il divieto di frequentare piazza di Spagna per due giorni.

Intanto, come riportato da Repubblica, nella giornata di ieri è stata recapitata in procura l'informativa di reato sul comportamento della donna, la quale è accusata di danneggiamento. La lamiera del suo monopattino, lanciato più volte sui gradini, ha danneggiato il marmo. A staccarsi dal terzultimo gradino della seconda rampa di Trinità dei Monti, sul lato che dà verso la salita di San Sebastianello, è stata una porzione di marmo di 10 centimetri. La frattura è larga quattro centimetri e profonda due.

Ma imbecille che non sei altro!

E comunque i monopattini selvaggi e in mano ai selvaggi stanno dando il colpo di grazia al Centro Storico #Roma @romafaschifo #vergogna #TrinitàdeiMonti

(Turista americana, denunciata, 500 euro di multa ... e sono pochi!) pic.twitter.com/Lmo6Jg9JMV — Domenico Marocchi (@domenicomarock) June 7, 2022

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?