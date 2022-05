Il saudita in Maserati: chi è l'uomo che ha sfregiato Trinità dei Monti

Ci sono scene alle quali si pensa di non dover assistere mai ma la realtà, molto spesso, supera la fantasia. Il suv Maserati che scende la scalinata di Trinità dei Monti a Roma rientra senz'altro tra queste. Le videocamere di sorveglianza hanno registrato tutta la folle impresa dell'uomo, forse inconsapevole del fatto che stava attraversando un patrimonio protetto dall'Unesco a bordo della vettura, per altro presa a noleggio. Ed è proprio grazie alle immagini delle telecamere della zona che è stato possibile rintracciarlo. Si tratta di un 37enne saudita, che è stato fermato dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Milano Malpensa mentre era intento a restituire quella stessa vettura, presa a noleggio solo pochi giorni prima.

Per lui è scattata immediatamente la denuncia per danneggiamento aggravato, perché il suo gesto sconsiderato ha rovinato alcuni dei gradini in marmo dell'imponente scalinata che da piazza di Spagna porta alla chiesa di Trinità dei Monti, una delle cartoline più famose e amate di Roma. La caccia all'uomo è scattata immediatamente, perché subito dopo aver completato la discesa, il potente suv italiano ha fatto perdere le sue tracce per le strade del quartiere. Ma era noto che sarebbe stato solo una questione di tempo il suo ritrovamento e, infatti, a distanza di 48 ore la polizia italiana l'ha identificato e denunciato.