Annullato lo sciopero Atac di oggi, ma è stop ai veicoli

Roma è bloccata. Che sia il traffico, pari solo al Sudamerica. O che sia il blocco delle stazioni metro, la città è paralizzata. Scende in campo il prefetto che annulla lo sciopero Atac di 24 ore, previsto per oggi nella capitale. Sono quindi attivi e regolari bus, filobus, tram, metropolitane e delle ferrovie Roma-Lido, Roma-Civicastellana-Viterbo e Termini-Centocelle.

La decisione è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri. “A fronte dell’invito del prefetto di Roma, in merito a una serie di valutazioni contingenti, e per evitare nuovi blocchi la segreteria differisce lo sciopero indetto per il 3 febbraio”, comunica in una nota il sindacato lavoratori mobilità fast confsal Lazio. Lo stop dei mezzi a Roma è stato quindi spostato a data da destinarsi. Il servizio dei mezzi pubblici è attivo sull’intera rete Atac. Lo ha reso noto la società.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha ringraziato la prefettura per il grande lavoro di mediazione portato avanti per scongiurare lo sciopero. E ha espresso apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato da Fast-SLM, la sigla sindacale che aveva proclamato l’agitazione. La mobilitazione rischiava di paralizzare la città, in concomitanza con il blocco del traffico annunciato per oggi dal Campidoglio, per tenere sotto controllo lo smog in città.

I dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico capitolino avevano annunciato uno sciopero dalle ore 8.30 alle 17 e dalle ore 20 a fine servizio per ferie, insufficienza mensa, personale di macchina settore metroferroviario, problematiche IV area. Erano comunque previste delle fasce di garanzia, come di consueto, in particolare, per agevolare lo spostamento dei pendolari che si muovono da e verso Roma per studio o per lavoro. Le buone notizie finiscono qui.

Per oggi, lunedì 3 febbraio a Roma, il Campidoglio ha disposto il blocco del traffico. Un provvedimento antismog per tenere sotto controllo il superamento dei valori consentiti di particolato Pm10 in città. A restare fermi sono i veicoli a benzina fino a Euro 2 all’interno della Ztl fascia verde, oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015. Il fermo riguarda anche ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 e autoveicoli Benzina Euro 2.

Il blocco della circolazione per la categoria di mezzi interessati è obbligatoriamente in vigore dalle ore 7.30 alle ore 20.30. Inoltre, il provvedimento prevede che gli impianti termici sull’intero territorio comunale dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.