Attivisti pro-clima bloccano il Gra: autisti furiosi strappano gli striscioni

Gli attivisti di Ultima Genazione, movimento per il clima, tornano ad occupare il Grande raccordo anulare di Roma, divenuto ormai una zona di protesta. Soltanto due giorni fa 11 militanti avevano bloccato il Gra all'uscita 12 (Centrale del Latte) per ben 30 minuti, creando non pochi disagi.

Quest'oggi lo stesso scenario si è ripetuto, ancora una volta sul Gra. Gli automobilisti, però, hanno perso la pazienza, arrivando a strappare alcuni degli striscioni esposti dagli attivisti.

"Esasperazione, o anche disperazione"

In un post pubblicato sulla loro pagina Facebook, gli attivisti di Ultima Generazione spiegano che cosa li spinge a manifestare. " Continuiamo a bloccare il Gra, e continuiamo a tenere presentazioni per spiegare perché lo facciamo e perchè funziona per contrastare la crisi climatica " si legge in un loro post. E ancora: " A volte accusiamo la stanchezza? Ebbene sì, a prescindere da quanti anni abbiamo. Vorremmo essere da tutt’altra parte? Assolutamente, lo ripetiamo da giorni. L’entusiasmo non ci manca? Ebbene, quello non mancherà mai, non finché ci saranno possibilità di fare cose nel concreto, per arginare l’emergenza che stiamo vivendo. Perché stiamo imparando, e sulla nostra pelle, che a volte esasperazione ed entusiasmo vanno di pari passo. Esasperazione, o anche disperazione, nel senso che non abbiamo più speranze che chi ci governa faccia qualcosa senza un intervento dall’esterno, di cittadini e cittadine preoccupat* ".

Gli attivisti dichiarano dunque di stare aspettando di vedere delle persone sedute a un tavolo, con politici e governanti, per cercare e pianificare soluzioni per il clima.

Lo scontro al Gra

Questa mattina 12 militanti di Ultima Generazione hanno nuovamente raggiunto il Grande Raccordo Anulare di Roma per manifestare. Sui loro striscioni scritte come " No gas, no carburante ".

Gli attivisti si sono seduti sull'asfalto, in mezzo alla carreggiata, bloccando di fatto il traffico in prossimità dell'uscita 24. Questa volta, però, gli autisti hanno perduto la pazienza. Prima le urla e il suono assordante dei clacson, poi l'azione vera e propria. Alcune persone hanno infatti lasciato le loro vetture per raggiungere i manifestanti e strappare alcuni striscioni. Un gesto di pura esasperazione, che ha portato ad alcuni tafferurgli.

Cartelli e striscioni sono stati accartocciati e gettati a lato della strada. Qualcuno ha allertato la polizia. In tanti a protestare perché dovevano recarsi a lavoro o, peggio ancora, in ospedale. Il traffico è rimasto in tilt per diverso tempo. Su Twitter, Astral Infomobilità ha annunciato code tra Ostiense e Ardeatina. La protesta è andata avanti dalle ore 8:30 fino alle 9:30. un'ora di traffico bloccato.

Alla fine sono stati gli agenti di polizia a riportare la calma, costringendo gli attivisti di Ultima Generazione a sgomberare la strada. Spostati lungo la carreggiata, alcuni anche di peso, sono stati identificati e quindi scortati in questura.