Auto contro un albero, morte due sorelle

L'incidente è avvenuto alle 5.30 del mattino in via Cilicia, a Roma, direzione San Giovanni. Una 23enne alla guida di una Peugeot 307 ha perso il controllo dell'auto ed è finita contro un albero. Due sorelle sono morte: Antonella e Lorena Flores Chevez, di 23 e 19 anni. Al volante c'era la più grande. Le due giovani erano figlie di un giornalista boliviano da anni residente a Roma. "La famiglia Florez-Chevez è in lutto. Hanno smesso di esistere tragicamente Antonella e Lorena. Riposino in pace le mie figlie divine", ha scritto Flores sui social. Le ragazze abitavano nella Capitale in zona Centocelle.

La serata felice in un locale, poi la tragedia

Le due sorelle avevano trascorso una piacevole serata con amici in un locale dell'Eur, come testimoniano i loro profili social. Avevano immortalato alcune scene su instagram, mostrandosi sorridenti e molto serene. Quando è avvenuto il tragico incidente stavano tornando a casa. La strada è stata chiusa al traffico fino alle 11.30. La dinamica e le cause dell'incidente devono essere accertate: c'è da capire se la conducente abbia perso il controllo per un colpo di sonno, un malore, una distrazione oppure per un motivo legato all'automobile o a qualche altra causa.

Nell'impatto l'auto si è letteralmente accartocciata, dopo aver fatto una carambola, prima su un marciapiede spartitraffico e poi finendo la corsa contro l'albero. In quel tratto di strada in passato ci sono stati diversi incidenti stradali. "Quel tratto è pericoloso - dicono alcuni cittadini che vivono in zona - andava messo in sicurezza".